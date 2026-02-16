Resumen

Accidente causó la muerte de cinco personas. Foto. Andina
Registros captados por transportistas que transitaban por la ruta entre Huacho y Chancay muestran que un tráiler cargado con varillas de metal realizaba maniobras imprudentes en la Panamericana Norte minutos antes de protagonizar un violento accidente que dejó cinco personas fallecidas.

Huacho: video revela que tráiler realizó maniobras imprudentes poco antes de accidente

