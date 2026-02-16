Huacho: video revela que tráiler realizó maniobras imprudentes poco antes de accidente

Registros captados por transportistas que transitaban por la ruta entre Huacho y Chancay muestran que un tráiler cargado con varillas de metal realizaba maniobras imprudentes en la Panamericana Norte minutos antes de protagonizar un violento accidente que dejó cinco personas fallecidas.

En las imágenes se observa cómo el vehículo pesado adelantaba unidades, invadía el carril contrario y aceleraba y frenaba de manera brusca en plena vía.

Estas acciones temerarias quedaron registradas poco antes del despiste y posterior impacto contra una miniván que terminó completamente aplastada. En dicho vehículo se desplazaban seis miembros de una familia: dos adultos y dos menores perdieron la vida, mientras que otros dos niños permanecen internados en Chancay con pronóstico reservado.

El choque ocurrió en el carril de sur a norte, cuando el tráiler colisionó y arrastró a la miniván en la que viajaba el grupo familiar. Una de las víctimas mortales fue identificada como Ángel Martínez Salinas. Junto a él fueron hallados los cuerpos de una mujer de 35 años y dos menores de 11 y 1 año de edad.

Una quinta persona, que había sido rescatada con vida de entre los fierros retorcidos del vehículo, falleció posteriormente en el hospital de Chancay debido a la gravedad de sus lesiones.

La tragedia se registró la tarde del domingo 15 de febrero, a la altura del kilómetro 104 de la Panamericana Norte, en la peligrosa ruta Doña María, jurisdicción de Chancay, en la provincia de Huaral . De acuerdo con el reporte, el camión se despistó, arrastró a la unidad familiar, provocó su volcadura y finalmente la aplastó.

Choque entre tráiler y miniván deja víctimas mortales en límite de Huacho y Chancay. (Foto: Difusión)

En redes sociales, usuarios señalaron que al notar el desplazamiento irregular del tráiler, varios transportistas optaron por grabar lo que ocurría en la carretera con sus teléfonos móviles, sin imaginar que kilómetros más adelante el vehículo protagonizaría el fatal despiste con volcadura.

El accidente obligó al cierre de esta importante vía por más de seis horas, mientras se realizaban las labores de rescate y las diligencias correspondientes. Tras ello, fue detenido el conductor del tráiler de placa AMS 989, Brayan Rodríguez, de 33 años, quien quedó bajo custodia mientras continúan las investigaciones del caso.