Con el objetivo de mejorar las condiciones de atención a la población y fortalecer la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) ejecutó el mantenimiento, acondicionamiento e implementación de 20 comisarías ubicadas en Lima Metropolitana y en el distrito de Chancay, en la provincia de Huaral.

La intervención se realiza a través del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes), que lidera la gestión de los trabajos bajo el modelo Núcleo Ejecutor, en coordinación con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú. Este modelo permite una administración directa y eficiente de los recursos, asegurando que las mejoras respondan a las necesidades reales de cada comisaría.

En las 20 comisarías intervenidas, se ejecutan trabajos de mantenimiento de la infraestructura, que incluyen la mejora de ambientes de atención al ciudadano, áreas administrativas, dormitorios del personal de guardia y espacios de uso común. Estas mejoras permiten ofrecer un servicio más adecuado a los vecinos y mejores condiciones de trabajo al personal policial.

Asimismo, se realiza la implementación de equipamiento como sistemas de videovigilancia, computadoras, radios de comunicación digital, centrales telefónicas y sistemas para el registro de denuncias. También se entrega mobiliario para oficinas y módulos de atención, así como camas, colchones y lockers para el personal de turno.

Como parte del acondicionamiento integral, se mejora el equipamiento de los comedores con mesas, sillas, reposteros, refrigeradoras y microondas, lo que contribuye al bienestar del personal policial y, de manera indirecta, a una atención más eficiente y oportuna para la ciudadanía.

Dato:

Las 20 comisarías donde se realizan los trabajos se ubican en los distritos de Lima, Independencia, La Victoria, Villa El Salvador, Puente Piedra, Rímac, Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho, Carabayllo, Lurigancho, Comas, Santa Anita, Ate, El Agustino, San Juan de Miraflores, Chorrillos, Los Olivos, San Martín de Porres, así como en Chancay, en Huaral.