Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En las 20 comisarías intervenidas, se ejecutan trabajos de mantenimiento de la infraestructura, que incluyen la mejora de ambientes de atención al ciudadano, áreas administrativas. (Foto: Midis)
/ Leandro Britto
Por

Con el objetivo de mejorar las condiciones de atención a la población y fortalecer la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) ejecutó el mantenimiento, acondicionamiento e implementación de 20 comisarías ubicadas en Lima Metropolitana y en el distrito de Chancay, en la provincia de Huaral.

