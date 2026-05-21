La renovación del estadio representa uno de los proyectos más importantes dentro de la preparación de México para la próxima cita mundialista, donde compartirá la organización del certamen junto a Estados Unidos y Canadá. La FIFA asumió la administración del recinto de Santa Úrsula para supervisar la organización, logística e imagen del estadio que recibirá el partido inaugural entre México y Sudáfrica el próximo 11 de junio. El histórico escenario también se prepara para marcar un nuevo precedente en la historia del deporte mundial. Con el Mundial 2026, el recinto mexicano se convertirá en el primer estadio en albergar encuentros de tres Copas del Mundo diferentes, tras haber sido sede de los torneos de 1970 y 1986. Además, durante la realización de la Copa del Mundo, el recinto adoptará la denominación de “Estadio Ciudad de México”, una medida que responde a las disposiciones establecidas por la FIFA respecto a derechos comerciales y patrocinio.

¿Qué cambios ya se empiezan observar en el estadio mexicano bajo la supervisión de la exigencia de la FIFA?

Las primeras modificaciones rumbo al Mundial 2026 ya comenzaron a hacerse visibles. En redes sociales circularon videos donde se aprecian algunos cambios en el estadio, entre ellos las nuevas pantallas circulares instaladas en la parte media de las tribunas, que ya muestran la leyenda “FIFA World Cup 2026” acompañada de elementos gráficos relacionados con la identidad visual del torneo. Estas adecuaciones forman parte del proceso de modernización impulsado para optimizar la experiencia de los aficionados y mejorar las condiciones para equipos y organizadores. El proyecto contempla nuevas áreas de servicio, modificaciones en espacios internos, incorporación de tecnología y ajustes estructurales destinados a cumplir con los estándares internacionales exigidos por el organismo rector del fútbol.

¿Qué otros cambios se observarán cuando el aficionado ingrese al estadio remodelado el día de la inauguración?

Los cambios rumbo al Mundial 2026 también comenzaron a hacerse evidentes en el exterior del histórico Estadio Azteca, ahora denominado oficialmente Estadio Ciudad de México. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la cobertura temporal del nombre comercial “Banorte”, patrocinador oficial del recinto, para ser reemplazado por la denominación “Ciudad de México”, nombre que utilizará exclusivamente durante el torneo. Las modificaciones también alcanzaron distintos espacios del inmueble. En las zonas superiores fueron instaladas enormes lonas decorativas con la leyenda oficial del campeonato, acompañadas por tonos verdes y la imagen de un águila dorada rodeada de estrellas, elementos que forman parte de la identidad visual del evento. Asimismo, la ambientación llegó hasta las gradas cercanas al terreno de juego, donde comenzaron a colocarse recubrimientos verdes para adaptar la imagen del estadio al estilo establecido por la FIFA.

¿Por qué el estadio Azteca, hoy llamado Estadio Ciudad de México por la FIFA, es considerado histórico?

El Estadio Azteca tiene historia deportiva y simbólica que lo vuelven uno de los más importantes del mundo. Ha sido sede de dos Copas del Mundo ya que recibió los Mundiales de 1970 y 1986, algo que muy pocos estadios han logrado. También será el primero en albergar tres Mundiales con la edición de 2026 siendo el único estadio en la historia en recibir partidos de tres Copas del Mundo diferentes. Asimismo, fue escenario de dos finales mundialistas donde Pelé levantó la Copa del Mundo en 1970 y Diego Maradona en 1986. Fue sede de momentos icónicos del fútbol: el famoso gol de Maradona conocido como la “Mano de Dios” y el llamado “Gol del Siglo”, ambos en el Mundial de 1986. Por último, tiene un enorme valor cultural y deportivo: ha recibido eventos internacionales, conciertos masivos y partidos históricos de clubes y selecciones. El mundo estará a la expectativa de este nuevo acontecimiento deportivo que inicia el 11 de junio.