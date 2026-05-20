La cuenta regresiva terminó y los ojos del planeta entero están puestos en el torneo de fútbol más grande de la historia. Si no quieres perderte ni un solo segundo del arranque del Mundial 2026, aquí te contamos la hora exacta del show de inauguración, los artistas confirmados y los horarios de transmisión en toda América Latina y el mundo.

¿A qué hora empieza la ceremonia de inauguración del Mundial 2026?

De acuerdo con el cronograma oficial de la FIFA, la ceremonia de inauguración comenzará a las 11:30 AM (hora del Centro de México).

El espectáculo musical y cultural tendrá una duración aproximada de una hora, sirviendo como la antesala perfecta para el partido inaugural entre la Selección de México y Sudáfrica, cuyo pitazo inicial está programado para las 13:00 horas locales.

País / Región Hora de la Ceremonia (Inauguración) Hora del Partido (México vs. Sudáfrica) México (CDMX) / Nicaragua 11:30 AM 01:00 PM Perú / Colombia / Ecuador / Panamá 12:30 PM 02:00 PM Estados Unidos (Miami / NY) / Chile / Venezuela 01:30 PM 03:00 PM Argentina / Brasil (Brasilia) / Uruguay 02:30 PM 04:00 PM España (Madrid) 07:30 PM 09:00 PM

¿Qué día inicia el Mundial 2026 y dónde es la inauguración?

El Mundial 2026 arranca oficialmente el jueves 11 de junio de 2026. El magno evento de apertura se llevará a cabo en el emblemático Estadio de la Ciudad de México (históricamente conocido como Estadio Azteca), el cual se convierte en el primer recinto del planeta en albergar tres inauguraciones de Copas del Mundo (1970, 1986 y 2026).

Las puertas del estadio abrirán cuatro horas antes del encuentro para que los asistentes disfruten de activaciones especiales, pero la transmisión del show principal iniciará un par de horas antes del partido.

¿Qué artistas cantarán en la inauguración del Mundial 2026?

La FIFA preparó un festival de música latina e internacional para reflejar la diversidad de esta edición. Las estrellas confirmadas para presentarse en el escenario del Estadio de la Ciudad de México e interpretar los temas del Álbum Oficial del Mundial son:

Alejandro Fernández

J Balvin

Belinda

Danny Ocean

Los Ángeles Azules

Maná

Lila Downs

Tyla

¿Dónde ver en vivo la inauguración y el primer partido del Mundial?

En México, el evento se podrá seguir completamente en vivo a través de televisión abierta por América TV (Canal 4) en Perú, Televisa (Canal 5 y Las Estrellas) y TV Azteca (Canal 7) en México, así como por la plataforma de streaming ViX. Para el resto de Latinoamérica, las señales de DIRECTV / DGO, DSports y también Disney Plus y las televisoras locales con derechos de transmisión llevarán el evento a todas las pantallas.

¿Cuánto tiempo dura el Mundial 2026?

A diferencia de las ediciones pasadas que solían durar un mes, la Copa del Mundo de la FIFA 2026 será la más larga de toda la historia. El torneo tendrá una duración de 39 días: iniciará con el partido de apertura el jueves 11 de junio de 2026 y culminará con la Gran Final el domingo 19 de julio de 2026.

Este aumento en los días de competencia se diseñó para garantizar que los equipos tengan un descanso óptimo de tres días entre partidos, protegiendo la salud física de los futbolistas.

¿Cuántos partidos se jugarán en el Mundial 2026?

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá estrena un nuevo formato de competencia, pasando de 32 a 48 selecciones clasificadas. Esto significa un aumento masivo en el calendario: se jugarán un total de 104 partidos, superando por mucho los 64 encuentros que se venían disputando desde Francia 1998.

La fase de grupos estará compuesta por 12 sectores de 4 equipos cada uno. Clasificarán a la siguiente ronda los dos mejores de cada grupo y los 8 mejores terceros lugares, dando paso por primera vez a una fase de dieciseisavos de final.

¿Cuáles son los estadios y sedes de la Copa del Mundo 2026?

El torneo se jugará de forma conjunta en 16 ciudades anfitrionas repartidas en los tres países norteamericanos. La infraestructura combina estadios históricos con los recintos tecnológicos más modernos del planeta:

Sedes de México (3 estadios)

Estadio de la Ciudad de México (Azteca): CDMX (Sede de la inauguración).

CDMX (Sede de la inauguración). Estadio de Monterrey (BBVA): Guadalupe, Nuevo León.

Guadalupe, Nuevo León. Estadio de Guadalajara (Akron): Zapopan, Jalisco.

Sedes de Estados Unidos (11 estadios)

Estadio de Nueva York / Nueva Jersey (MetLife Stadium): East Rutherford (Sede de la Gran Final).

East Rutherford (Sede de la Gran Final). Estadio de Los Ángeles (SoFi Stadium): Inglewood, California.

Inglewood, California. Estadio de Dallas (AT&T Stadium): Arlington, Texas.

Arlington, Texas. Estadio de Atlanta (Mercedes-Benz Stadium): Atlanta, Georgia.

Atlanta, Georgia. Estadio de Boston (Gillette Stadium): Foxborough, Massachusetts.

Foxborough, Massachusetts. Estadio de Houston (NRG Stadium): Houston, Texas.

Houston, Texas. Estadio de Kansas City (GEHA Field at Arrowhead): Kansas City, Missouri.

Kansas City, Missouri. Estadio de Miami (Hard Rock Stadium): Miami Gardens, Florida.

Miami Gardens, Florida. Estadio de Filadelfia (Lincoln Financial Field): Filadelfia, Pensilvania.

Filadelfia, Pensilvania. Estadio de San Francisco (Levi’s Stadium): Santa Clara, California.

Santa Clara, California. Estadio de Seattle (Lumen Field): Seattle, Washington.

Sedes de Canadá (2 estadios)