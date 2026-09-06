Gianni Infantino volverá a postular a la presidencia de la FIFA en 2027. El organismo confirmó este domingo que el actual titular mantiene su intención de buscar la reelección, despejando las dudas que habían surgido en los últimos días sobre su futuro.

“El presidente de la FIFA anunció en abril que se presentará a la reelección en 2027. Por supuesto, nada ha cambiado. El señor Infantino se presentará a la reelección”, señaló un portavoz de la FIFA a Sky News.

Infantino afronta una elección con presión

La confirmación se produce en medio de un escenario complicado para Infantino. El presidente de la FIFA recibió críticas luego de impulsar un proyecto que contemplaba la venta de una participación de los derechos comerciales de los torneos de la FIFA a inversores privados. La propuesta fue finalmente retirada en agosto tras generar una fuerte oposición.

La situación provocó además que algunas asociaciones nacionales retiraran su respaldo a la candidatura de Infantino. Gales fue la primera federación en hacerlo oficialmente, mientras que otras asociaciones europeas también han cuestionado su gestión.

Las elecciones serán en marzo de 2027

Las elecciones presidenciales se celebrarán durante el Congreso de la FIFA en Marruecos, en marzo de 2027. Por ahora, Infantino es el único candidato que ha confirmado públicamente su intención de competir, aunque existe expectativa por la aparición de una candidatura alternativa.

Infantino asumió la presidencia de la FIFA en 2016 y fue reelegido en 2019 y 2023. De ganar nuevamente, extendería su mandato hasta 2031.

El plazo para presentar candidaturas vence el 18 de noviembre de 2026, por lo que las próximas semanas serán claves para conocer si finalmente aparece un rival que pueda competir con Infantino por el máximo cargo del fútbol mundial.