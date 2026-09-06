Por Redacción EC

Gianni Infantino volverá a postular a la presidencia de la FIFA en 2027. El organismo confirmó este domingo que el actual titular mantiene su intención de buscar la reelección, despejando las dudas que habían surgido en los últimos días sobre su futuro.

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