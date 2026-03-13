Durante las últimas semanas, el Perú atraviesa una de las situaciones más críticas debido a las intensas lluvias, lo que ha llevado al Gobierno a declarar el estado de emergencia en 1 177 distritos del país. De hecho, según información del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), las precipitaciones han generado 3 092 emergencias, en las que 22 493 personas han quedado damnificadas y 63 han perdido la vida. Por su parte, la población mostró su molestia contra las autoridades locales por la falta de medidas de prevención frente a este tipo de fenómenos naturales que, por ahora, ya no resultan inesperados. De esta manera, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) anunció que se otorgará el Bono BAE de S/ 500 a miles de familias que han sido afectadas por estos eventos climatológicos, con el objetivo de arrendar una vivienda dentro de la zona declarada en emergencia. Así, se han brindado una serie de recomendaciones de seguridad ante estos acontecimientos. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ RIESGOS REPRESENTAN LAS LLUVIAS INTENSAS EN EL PERÚ?

De acuerdo con el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez Guerrero, para la Agencia Andina, las regiones del país más afectadas por las fuertes lluvias continúan siendo Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Arequipa, Ayacucho y Madre de Dios. Además, se han registrado huaicos y deslizamientos que han bloqueado carreteras y aislado poblaciones en zonas como VRAEM y alrededores. De esta manera, con el objetivo de mitigar los daños generados por estos fenómenos naturales que se presentan en esta época del año, las autoridades locales instaron a la población a evitar la instalación de asentamientos humanos en los cauces de las quebradas por donde suelen descender estos aluviones. Esto podría generar que muchas viviendas y familias se vean afectadas por la caída de rocas, lodo, tierra y otros materiales sólidos, generando accidentes o hasta la pérdida de vida.

Eso no es todo, otro de los elementos claves para prevenir desgracias es el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana (Sismate), no considerado un sistema de predicción sísmica, que ayuda a la población mediante un mensaje de texto y una alarma enviados al celular sobre la activación de un peligro provocado por un desastre natural inminente o en desarrollo. Esto permitirá que, tanto la ciudadanía como autoridades de la zona, puedan organizarse y llevar a cabo un método a fin de reducir la probabilidad de pérdidas humanas, daños materiales o afectaciones de consideración. Asimismo, los expertos sugieren que se construyan viviendas en zonas seguras, así como plantar árboles para brindar estabilidad al suelo. Por último, se recomienda tener a la mano los números de emergencia de la municipalidad, los bomberos, los hospitales y la Policía Nacional y una mochila de emergencia preparada, conforme comparte la Agencia Andina.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA PRESENCIA DEL FENÓMENO EL NIÑO COSTERO?

En declaraciones para La República, el subdirector de Predicción Climática del Senamhi, Yuri Escajadillo, informó que, por ahora, la presencia del Fenómeno El Niño Costero se mantiene en estado de alerta, conforme a las indicaciones del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN). De esta manera, implicaría que la temperatura del mar esté más cálida de lo normal entre los meses de marzo a noviembre, es decir, abarcaría las estaciones de otoño e invierno en el país. Así, el especialista indicó que, de acuerdo a los pronósticos para los próximos tres meses, se espera una temperatura más caliente; no obstante, señaló que aún se debe esperar la evolución del evento meteorológico.

Inclusive, Escajadillo confirmó que, hasta el momento, El Niño Costero se presenta como un evento débil, alcanzando un nivel moderado hacia julio. “Eso implica que vamos a tener de hecho un Niño Costero próximamente. La temperatura del mar en la franja costera presentará condiciones cálidas y, por ende, las temperaturas del aire que sentimos también mostrarán anomalías térmicas. De mantenerse este evento en el litoral costero, podríamos tener un otoño cálido e incluso un invierno cálido, aunque aún debemos observar cómo evoluciona. Cuando hay un Niño aparecen muchas opiniones personales, pero la ciudadanía debe estar atenta solo a la información especializada e institucional del país”, explicó a LR.