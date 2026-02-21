Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La activación de una quebrada en Chosica alarmó a los vecinos. (Foto: Municipalidad de Lurigancho-Chosica)
La activación de una quebrada en Chosica alarmó a los vecinos. (Foto: Municipalidad de Lurigancho-Chosica)
Por

Varias ciudades del país afrontan diversas emergencias por las fuertes lluvias. En Arequipa, Ica, Tumbes, Piura y Lima se han presentado huaicos y desbordes de ríos en un contexto en el que los especialistas advierten de la inminente llegada del Fenómeno El Niño Costero, lo que implica tener un otoño y un invierno más cálidos, es decir, con temperaturas por encima de lo habitual.

Lima e Ica bajo observación de autoridades: continuas lluvias incrementan riesgos de huaicos y desborde de ríos
Sucesos

Lima e Ica bajo observación de autoridades: continuas lluvias incrementan riesgos de huaicos y desborde de ríos

Arequipa: Lluvias dejaron más de 2000 afectados y 78 damnificados
Arequipa

Arequipa: Lluvias dejaron más de 2000 afectados y 78 damnificados

Río Rímac: reanudan búsqueda de policía desaparecido
Sucesos

Río Rímac: reanudan búsqueda de policía desaparecido

Convocatoria a contrarreloj: Jóvenes que combaten la desnutrición en el Perú buscan voluntarios para ampliar su impacto
Lima

Convocatoria a contrarreloj: Jóvenes que combaten la desnutrición en el Perú buscan voluntarios para ampliar su impacto