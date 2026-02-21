Lima e Ica bajo observación de autoridades: continuas lluvias incrementan riesgos de huaicos y desborde de ríos

Varias ciudades del país afrontan diversas emergencias por las fuertes lluvias. En Arequipa, Ica, Tumbes, Piura y Lima se han presentado huaicos y desbordes de ríos en un contexto en el que los especialistas advierten de la inminente llegada del Fenómeno El Niño Costero, lo que implica tener un otoño y un invierno más cálidos, es decir, con temperaturas por encima de lo habitual.

Varias localidades de Ica están sin conexión por destrucción de vías

Los huaicos que cayeron en Ica, a consecuencias de las intensas lluvias de los últimos días, han causado diversos daños en zonas de la región sureña, como vías de comunicación y sembríos.

El tránsito se restableció a la altura del kilómetro 337 de la Panamericana Sur, en Ocucaje, donde un camión se volcó y quedó a un costado de la vía cuando trataba de avanzar en medio del huaico. Los vehículos quedaron varados y formaron filas de más de 20 kilómetros.

Tras bajar el nivel del huaico, en un primer momento se habilitó la circulación en un solo sentido, por lo que los agentes de la División de Protección de Carreteras establecían turnos para que las unidades vehiculares avancen de forma lenta. Sin embargo, con el pasar de las horas, el tránsito se restableció.

Los sembríos del distrito Ocucaje resultaron afectados por un huaico. (Foto: Gobierno Regional de Ica/Facebook)

Un tramo de la pista de la Panamericana Sur ha resultado seriamente dañado producto del embate de las aguas del huaico. Además, unas 160 hectáreas de sembríos de los caseríos de Pinilla y San Felipe quedaron inundadas, lo que ha perjudicado a miles de personas que viven de la agricultura familiar.

En el sector de Tingue, en el distrito de Yauca del Rosario, en los dos últimos días cayeron huaicos y destruyeron la única vía que conecta esta zona con la ciudad de Ica y arrasaron con viviendas precarias instaladas cerca del cauce.

La situación de emergencia se acentúa en los centros poblados del distrito de Yauca del Rosario, ya que no cuentan con los servicios básicos, como agua y electricidad, y además no tienen como conectarse con otras localidades.

El río Ica ha alcanzado un caudal de 220 milímetros cúbicos por segundo, mientras que el cauce de dicho río mantiene una capacidad de almacenamiento de hasta 300 milímetros cúbicos por segundo, lo que permite recibir el incremento del agua dentro de los rangos de seguridad, informó el Gobierno Regional de Ica. Además, indicó que se ha entregado arena para que llenen sacos y los coloquen en puntos críticos del cauce del río Ica.

El incremento de lluvias y la alta humedad vienen generando, informó Senamhi, afectaciones en cultivos frutales de la costa, especialmente en Ica, donde se reportaron desbordes en las cuencas de los ríos Ica, Grande, Pisco y San Juan, impactando áreas agrícolas.

Autoridades monitorean con drones las quebradas de Chosica

Lurigancho-Chosica es otra de las localidades que se encuentra bajo observación de las autoridades, ya que en los últimos días se han formado pequeñas corrientes de lodo en las zonas de Mariscal Castilla y Virgen del Rosario tras la activación de quebradas por las lluvias.

Ante ello, las autoridades, como la Municipalidad de Lurigancho-Chosica, Indeci y la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), activaron su sistema de alerta temprana y efectúan un monitoreo de las 22 quebradas ubicadas en el distrito a través de drones.

El alcalde de Lurigancho-Chosica, Oswaldo Vargas, indicó que se ha capacitado a más de 1000 brigadistas a fin de que actúen ante cualquier situación que se presenten en las quebradas. Remarcó que maquinaria de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) descolmató varios puntos del río Rímac, específicamente en las zonas de California, Girasoles, Carapongo y La Ronda.

Las autoridades realizaron trabajos en las quebradas de Chosica para atenuar un eventual huaico. (Foto: Municipalidad de Lurigancho-Chosica/Facebook)

Jaime Sayán Araujo, secretario de Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), indicó que las lluvias de los últimos días son propias de la estación, ya que se presentan desde diciembre hasta abril.

A fin de evitar eventuales desbordes, ANA continúa con los trabajos en diversos puntos del río Rímac, como puente Morón - Ñaña, Puente Morón - Huampaní, La Ronda I y Cupiche Bajo, lo que comprende cerca de 4 kilómetros.