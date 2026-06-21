Un intenso oleaje registrado en el litoral limeño ocasionó el colapso de una parte del malecón en la playa de La Herradura, en el distrito de Chorrillos. El incidente dejó daños visibles en la infraestructura del lugar. Este sería la segunda vez en el año que la zona se ve afectada.

De acuerdo con el reporte difundido por Cana N, la fuerza del mar impactó directamente contra el muro del malecón, provocando el desprendimiento de una parte de la estructura de concreto. Como consecuencia, también afectó un poste, que terminó sostenido por un cable.

Tras el derrumbe, la Municipalidad de Chorrillos procedió a cercar el sector comprometido para evitar riesgos a peatones, atletas, visitantes y turistas. Asimismo, se dispuso el monitoreo en la zona mientras se realiza el trabajo de mantenimiento.

El fuerte impacto de las olas provocó el colapso de un tramo de la infraestructura costera. (Foto: Captura de video / Canal N)

Este hecho no sería la primera vez que sucede un hecho similar. Hace algunas semanas se produjo un derrumbe en el mismo lugar, donde parte del muro que funcionaba como una especie de mirador terminó deslizándose hacia el mar, según señala el citado medio.

Por su parte, el fiscal de la asociación de restaurantes de La Herradura expresó su preocupación por los constantes derrumbes que ha estado presentando el lugar desde el año 2019. Según dijo, las autoridades no han trabajado en un plan de operaciones para atender el problema.

“A la Municipalidad de Chorrillos no le compete esta parte del malecón de La Herradura. Todo este le compete a la Municipalidad de Lima, al Ministerio de Cultura, a la Marina de Guerra del Perú y al proyecto Costa Verde”, señaló el fiscal.

El fuerte impacto de las olas provocó el colapso de un tramo de la infraestructura costera. (Foto: Captura de video / Canal N)

“Ya son varios años que se van cayendo los muros. Desde el año 2019, que se cayó en la parte de Las Gaviotas, después siguieron en el año 2023 y este año (2026) se ha caído toda esta parte de la Perla y el muro de contención que abarca todas estas cosas”, agregó.

Asimismo, exigió que los responsables se pongan de acuerdo para realizar los trabajos de reparación que corresponde. “El gran problema es que se han caído los muros de contenciones… Muy pronto se va a caer todo, el mar se nos va a venir encima. La Municipalidad de Lima, al Ministerio de Cultura, la Marina de Guerra del Perú y el proyecto Costa Verde que se pongan de acuerdo y que de una vez se pongan a hacer los trabajos de reparación”, precisó.