Resumen

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El fuerte impacto de las olas provocó el colapso de un tramo de la infraestructura costera. (Foto: Captura de video / Canal N)
El fuerte impacto de las olas provocó el colapso de un tramo de la infraestructura costera. (Foto: Captura de video / Canal N)
Por Redacción EC

Un intenso oleaje registrado en el litoral limeño ocasionó el colapso de una parte del malecón en la playa de La Herradura, en el distrito de Chorrillos. El incidente dejó daños visibles en la infraestructura del lugar. Este sería la segunda vez en el año que la zona se ve afectada.

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