La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) inició este lunes 10 de agosto su examen de admisión 2026-II con una novedad que ha despertado especial interés entre los postulantes: la incorporación de cuatro nuevas carreras profesionales. La institución abrió este proceso con 1.450 vacantes para unos 5.500 jóvenes, quienes competirán por un lugar en una de las casas de estudios superiores más exigentes del país.

¿Cuáles son las 4 nuevas carreras de la UNI?

La primera novedad es Ingeniería de Inteligencia Artificial, una especialidad orientada al desarrollo de soluciones basadas en IA y que integra conocimientos de software, ciencias de la computación, robótica e Internet de las Cosas. También aparece Ingeniería Biomédica, que combina la ingeniería y las ciencias de la salud para crear equipos, tecnologías y soluciones destinadas a mejorar la atención médica.

La tercera incorporación es Ingeniería Aeroespacial, enfocada en el diseño y desarrollo de satélites, vehículos espaciales y otras tecnologías relacionadas con el sector. La cuarta es Urbanismo, una carrera dirigida a formar profesionales capaces de planificar ciudades más ordenadas, sostenibles y resistentes frente a los riesgos urbanos. La UNI ya había aprobado previamente la creación de su Escuela Profesional de Ingeniería Aeroespacial, adscrita a la Facultad de Ingeniería Mecánica.

¿Qué busca la UNI con estas nuevas especialidades?

La ampliación de la oferta académica responde a un mercado laboral que demanda profesionales preparados para áreas tecnológicas y científicas cada vez más especializadas. En el caso de la Inteligencia Artificial, por ejemplo, la formación apunta a resolver problemas mediante sistemas inteligentes, mientras que la Ingeniería Biomédica busca acercar la innovación tecnológica a las necesidades del sector salud.

La expectativa por estas carreras ya se reflejaba antes del inicio del examen. Según información difundida por la UNI y recogida por medios nacionales, las nuevas especialidades despertaron el interés de cientos de postulantes, especialmente Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Aeroespacial e Inteligencia Artificial. Sin embargo, para el proceso que comenzó este 10 de agosto, la información más reciente de la UNI y RPP identifica como nuevas incorporaciones a Inteligencia Artificial, Aeroespacial, Urbanismo y Biomédica.

¿Cuándo es el examen de admisión UNI 2026-II?

El examen de admisión de la UNI se desarrolla en tres jornadas: 10, 12 y 14 de agosto. La primera evaluación corresponde a Aptitud Académica y Humanidades; posteriormente se rinde la prueba de Matemáticas y, finalmente, los exámenes de Física y Química. Cada evaluación tiene una duración de tres horas, de acuerdo con la información difundida sobre el proceso.

El proceso también contempla estrictas medidas de seguridad para evitar cualquier intento de fraude. Los postulantes deben ingresar sin celulares, relojes ni otros dispositivos electrónicos, mientras que la universidad implementó un sistema de monitoreo mediante cámaras para supervisar el desarrollo de las pruebas. Con estas nuevas carreras, la UNI busca actualizar su propuesta educativa sin dejar de lado las especialidades tradicionales que durante décadas han caracterizado a la institución.

Aeroespacial y Urbanismo, las otras novedades

La carrera de Ingeniería Aeroespacial se orienta al diseño y desarrollo de aeronaves, satélites, vehículos espaciales y sistemas tecnológicos ligados a un sector que gana espacio en la investigación y la industria peruana. Su aparición en la UNI abre una nueva alternativa para los postulantes interesados ​​en áreas de alta especialización, desde las comunicaciones satelitales hasta la observación de la Tierra y la exploración espacial.

Urbanismo completo el grupo de nuevas profesiones incorporadas para este examen. La especialidad busca preparar profesionales capaces de planificar ciudades más sostenibles, resilientes y ordenadas, frente a problemas como el crecimiento urbano acelerado, la falta de espacios públicos, el transporte y los riesgos climáticos. Aunque algunos anuncios previos de la UNI también mencionan Ingeniería Mecatrónica dentro de la ampliación de la oferta, la cobertura oficial del inicio del proceso 2026-II destaca estas cuatro carreras: Inteligencia Artificial, Aeroespacial, Biomédica y Urbanismo.

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