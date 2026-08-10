La UNI amplió su oferta académica con cuatro nuevas carreras vinculadas con tecnología, innovación, salud y planificación urbana. Foto: Andina.
La UNI amplió su oferta académica con cuatro nuevas carreras vinculadas con tecnología, innovación, salud y planificación urbana. Foto: Andina.
Por Christian Gambini

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) inició este lunes 10 de agosto su examen de admisión 2026-II con una novedad que ha despertado especial interés entre los postulantes: la incorporación de cuatro nuevas carreras profesionales. La institución abrió este proceso con 1.450 vacantes para unos 5.500 jóvenes, quienes competirán por un lugar en una de las casas de estudios superiores más exigentes del país.