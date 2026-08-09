En los últimos años, los hábitos de lectura de los jóvenes han cambiado debido al crecimiento de los dispositivos digitales. Los libros electrónicos, las tabletas, computadoras y teléfonos móviles permiten acceder a textos desde cualquier lugar, lo que ha facilitado el consumo de contenidos académicos, literarios e informativos. Plataformas digitales y bibliotecas virtuales también han ampliado el acceso a libros, especialmente entre estudiantes. El avance de la lectura digital también plantea nuevos desafíos, como las distracciones que ofrecen las redes sociales, los videojuegos y otras aplicaciones mientras se estudia o lee. Aun así, el formato virtual presenta ventajas como la facilidad para almacenar cientos de libros, realizar búsquedas rápidas y utilizar herramientas de accesibilidad. Sin embargo, esto no significa que el libro físico haya desaparecido, pues muchos jóvenes todavía prefieren combinar ambos formatos. Por ello, más que una desaparición de los libros impresos, se observa una transformación de los hábitos de lectura, en la que los jóvenes alternan entre las páginas físicas y las pantallas según sus necesidades y preferencias.

Iniciativa de la Casa de la Literatura Peruana brinda préstamo de libros gratis a domicilio para todas las edades

La Biblioteca de la Casa de la Literatura Peruana ofrece un servicio gratuito de préstamo de libros a domicilio dirigido a niños, jóvenes y adultos. La iniciativa está disponible para las personas que residen en Lima Metropolitana y busca facilitar el acceso a la lectura. Los usuarios pueden solicitar ejemplares de distintas obras sin necesidad de acudir constantemente a una biblioteca. De esta manera, el servicio promueve nuevas formas de acercamiento a los libros.

El catálogo incluye títulos de literatura peruana, hispanoamericana y universal, brindando opciones para lectores con diferentes intereses. Esta propuesta también contribuye a ampliar el alcance de las actividades bibliotecarias y acercarlas a un público más diverso. El préstamo a domicilio representa una alternativa para fomentar el hábito de lectura en la ciudad. Así, la Casa de la Literatura Peruana impulsa el acceso gratuito a la cultura y al conocimiento.

Estas son las condiciones para acceder al préstamo para domicilio de la Biblioteca de la Casa de la Literatura Peruana

El servicio de préstamo de libros a domicilio de la Casa de la Literatura Peruana atiende de miércoles a domingo, en dos turnos: de 10:15 a. m. a 12:45 p. m. y de 2:15 p. m. a 6:45 p. m. La atención se realiza en la biblioteca ubicada en Jr. Áncash 207, en el Centro Histórico de Lima. En el caso de la Sala de Literatura Infantil Cota Carvallo, el horario se extiende hasta las 5:45 p. m. El préstamo es presencial, personal y se realiza estrictamente según el orden de llegada, sin reservas.

Para acceder al servicio, los usuarios deben estar registrados y habilitados en el sistema de la biblioteca, además de contar con un documento de identidad vigente. Se acepta DNI, pasaporte o carné de extranjería, los cuales deben presentarse físicamente y en buen estado. También es necesario acreditar una residencia vigente y verificable en Lima Metropolitana, mientras que los menores pueden ser representados por un padre, madre o tutor. No se aceptan fotografías, copias impresas o versiones digitalizadas de los documentos para realizar la identificación.

Estas son las características del servicio de préstamos de libros a domicilio de no cumplirse habría penalidad

Los usuarios habilitados para el préstamo a domicilio de la Casa de la Literatura Peruana pueden llevar hasta cuatro títulos diferentes, siempre que existan ejemplares disponibles y estos no tengan restricciones de circulación. Para conocer las obras disponibles, los interesados pueden revisar previamente el catálogo virtual de la biblioteca. Cada préstamo tiene una duración máxima de 14 días calendario, periodo establecido para disfrutar de los libros fuera de las instalaciones. Además, existe la posibilidad de solicitar una única renovación por otros 14 días calendario.

La renovación debe gestionarse de manera presencial hasta el mismo día en que vence el préstamo, por lo que se recomienda realizar el trámite con anticipación. Para consultas o coordinaciones, los usuarios también pueden comunicarse con la biblioteca mediante WhatsApp, al número 983 098 986, o a través del correo bibliotecacaslit@minedu.gob.pe. Una vez concluido el periodo de préstamo o su renovación, los ejemplares deben ser devueltos directamente en la biblioteca. Si el usuario supera la fecha límite establecida, estará sujeto a la penalidad correspondiente. Para mayor información ingrese al siguiente link.

Conoce las penalidades si el usuario del servicio de préstamo a domicilio no cumple con el libro devuelto

Los usuarios del servicio de préstamo a domicilio deben cumplir con las fechas establecidas para evitar sanciones. Si un libro es devuelto fuera del plazo indicado en el comprobante, se considera un retraso, especialmente cuando no existe aviso previo ni una justificación válida. Por cada día de demora, se aplicarán dos días de suspensión del servicio, según el cálculo automático del sistema bibliotecario. Durante este periodo, quienes tengan devoluciones pendientes no podrán acceder al préstamo a domicilio ni a la lectura en sala. Los casos que no estén contemplados en el protocolo serán evaluados por el coordinador de la Unidad Funcional de Servicios Bibliotecarios.

En situaciones de pérdida, robo o deterioro físico del material prestado, el usuario deberá asumir la reposición correspondiente. Para ello, tendrá que comunicarse con el área de Biblioteca y seguir las indicaciones establecidas, incluyendo la elaboración de un acta y una carta de compromiso. Mientras el ejemplar no sea repuesto, el usuario quedará impedido de utilizar el servicio de préstamo a domicilio. Las consultas pueden realizarse mediante el WhatsApp de la biblioteca, al 983 098 986, o a través del correo bibliotecacaslit@minedu.gob.pe. Ambos canales atienden de martes a domingo, de 10:15 a. m. a 6:45 p. m.

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