Por Christian Gambini

En los últimos años, los hábitos de lectura de los jóvenes han cambiado debido al crecimiento de los dispositivos digitales. Los libros electrónicos, las tabletas, computadoras y teléfonos móviles permiten acceder a textos desde cualquier lugar, lo que ha facilitado el consumo de contenidos académicos, literarios e informativos. Plataformas digitales y bibliotecas virtuales también han ampliado el acceso a libros, especialmente entre estudiantes. El avance de la lectura digital también plantea nuevos desafíos, como las distracciones que ofrecen las redes sociales, los videojuegos y otras aplicaciones mientras se estudia o lee. Aun así, el formato virtual presenta ventajas como la facilidad para almacenar cientos de libros, realizar búsquedas rápidas y utilizar herramientas de accesibilidad. Sin embargo, esto no significa que el libro físico haya desaparecido, pues muchos jóvenes todavía prefieren combinar ambos formatos. Por ello, más que una desaparición de los libros impresos, se observa una transformación de los hábitos de lectura, en la que los jóvenes alternan entre las páginas físicas y las pantallas según sus necesidades y preferencias.