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Resumen

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Paseamos con Rebeca Escribens por las calles de San Isidro antes de conversar sobre su primer libro "El derecho de renacer".
Paseamos con Rebeca Escribens por las calles de San Isidro antes de conversar sobre su primer libro "El derecho de renacer".
/ Diego Moreno
Por Diana Gonzales Obando

Como buena novelera, el título de su primer libro está inspirado en una telenovela ochentera. Pero no cualquiera, sino una que marcó generaciones: “El derecho de nacer”. Después del colegio, en lugar de hacer sus tareas, la actriz y conductora de televisión Rebeca Escribens (Lima, 1977) veía novelas a escondidas de su mamá y papá porque no le dejaban prender la televisión. Como una epifanía, el nombre apareció en su mente como “El derecho de renacer” (Academia Antártica, 2026). El “re” de adelante es por su nombre. Y el renacer es por reencontrarse consigo misma, por mirar en su interior reflexionando sobre sus pérdidas, sus batallas más personales, sus duelos. Y por recordarse a sus 49 años que una vez fue una niña que escribía todo el tiempo, que quería ser vedette y tenía todas las ganas de comerse el mundo.

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