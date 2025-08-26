Más de 13 mil estudiantes de Lima Metropolitana cuentan actualmente con aulas renovadas y ambientes seguros, tras la culminación de 13 obras de infraestructura educativa realizadas por el Ministerio de Educación (Minedu) entre diciembre de 2022 y julio de 2025.

Las intervenciones se ejecutaron en colegios ubicados en distritos con alto riesgo estructural como Ate, Los Olivos, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Surquillo, San Juan de Lurigancho, Santa Anita y San Martín de Porres. Estas forman parte de una estrategia que priorizó más de 500 locales escolares de la capital, donde se concentra el 16.4 % de estudiantes en riesgo estructural a nivel nacional.

Más de 13 mil alumnos estudian en infraestructura segura tras obras en Lima. (Foto: Difusión)

El Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), a través de su Unidad Gerencial de Estudios y Obras (UGEO), lideró las intervenciones, que demandaron una inversión de S/87 millones y beneficiaron a 13,067 estudiantes. Entre las instituciones intervenidas figuran la I.E. Fernando Belaunde Terry (Ate), la I.E. Nuestra Señora de Lourdes (Los Olivos), la I.E. Divino Niño Jesús y el IST Julio César Tello (Villa El Salvador), y la I.E. Nuestra Señora del Rosario (San Martín de Porres), entre otras.

Para el segundo semestre de 2025 se ejecutan dos proyectos adicionales en San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo, con una inversión de S/11.7 millones en beneficio de 1,383 escolares. Asimismo, se han programado cinco nuevas intervenciones en Barranco, San Juan de Lurigancho, El Agustino, Lima Cercado y Santa Anita, por un monto de S/3.7 millones, que favorecerán a más de 6 mil estudiantes.

La Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento (UGME) instaló 116 aulas modulares en 41 colegios, beneficiando a 21,940 escolares, con una inversión de S/17.7 millones. Además, entre agosto y diciembre de 2025 se instalarán 35 aulas tipo domo en siete instituciones, con un presupuesto de S/4.6 millones. En paralelo, se ejecutó un Plan de Conservación Modular con 245 aulas en 58 colegios, en favor de 6,720 estudiantes.

Estrategia contempla nuevas construcciones, aulas modulares, equipamiento escolar y mantenimiento preventivo. (Foto: Difusión)

El Minedu también entregó 18,383 bienes de mobiliario y equipamiento a 165 instituciones educativas, con una inversión de S/32.9 millones, en beneficio de 97,155 estudiantes. Para este segundo semestre está prevista una nueva entrega en 33 colegios con más de 22,000 bienes.

Finalmente, en materia de mantenimiento preventivo, la Unidad Gerencial de Mantenimiento transfirió S/25.4 millones a 1,953 instituciones educativas entre 2022 y 2024, lo que benefició a más de 1.15 millones de estudiantes. Para 2025, se proyecta una asignación adicional de S/14.3 millones para atender a casi 1.2 millones de escolares en 1,956 colegios.