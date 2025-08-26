La presidenta Dina Boluarte reveló que Migraciones identificó a un total de 2.848 ciudadanos extranjeros con presunta infracción migratoria en diversos operativos a nivel nacional, siendo derivados a la Policía Nacional (PNP).

Durante la inauguración de la segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), que se desarrolla en Palacio de Gobierno, la mandataria señaló que los operativos se llevaron través de sus jefaturas zonales.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Detalló que a nivel nacional realizaron más de 1.550 operativos de verificación y fiscalización, en los cuales se intervino a un total de 38.674 extranjeros.

“La PNP, con apoyo de las Fuerzas Armadas en las zonas de emergencia, continúa intensificando sus operativos, deteniendo a quienes pretenden robarnos la paz”, manifestó.

Asimismo, informó que en lo que va del año la Policía detuvo a 198.426 personas, de los cuales 10.700 son extranjeros y más de 187 mil nacionales. Además, ha desarticulado a más de 9 mil bandas criminales y 146 organizaciones criminales.

La presidenta Dina Boluarte dijo que en lo va del año la PNP detuvo a 198.426 personas, de los cuales, 10.000 eran extranjeros y 187.000 nacionales. (Foto: Presidencia) / Ricardo Cuba

Dina Boluarte también insistió en que se viene cerrando el cerco en torno al prófugo Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, y que espera que pronto “rinda cuentas” ante la justicia peruana.

“De igual forma, con la captura de personas de su entorno, se viene cerrando el cerco al peligroso delincuente conocido como El Monstruo y estamos seguros veremos pronto rindiendo cuentas ante la justicia peruana”, subrayó.

La jefa de Estado mencionó que de los trece acuerdos aprobados por unanimidad en la primera, se han cumplido siete de ellos. También resaltó que el Congreso aprobó la declaratoria de emergencia de la Policía Nacional (PNP), con la finalidad de reducir la brecha logística y fortalecer la inteligencia policial.

“Bajo esa premisa, se realizaron 20 sesiones permanentes de enlaces para el cumplimiento de los acuerdos y compromisos sectoriales, además de gestionar ante el MEF el presupuesto para asegurar la plena implementación y funcionamiento de las unidades de flagrancia”, acotó.