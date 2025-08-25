Yuriko Gallardo Acosta, de 32 años natural de Virú, murió tras caer del cerro Chiputur, en el distrito de Salaverry, provincia de Trujillo, región La Libertad. Ella estaba acompañada de su mascota que, desafortunadamente, corrió la misma suerte en este mortal accidente.

Un video del medio SOL TV muestran minutos antes de que Gallardo Acosta falleciera. La joven subió a una roca para apreciar el paisaje y tomarse algunas fotos. Luego, baja de la piedra y empieza el descenso del cerro, es allí cuando ocurre la tragedia.

La PNP investiga el accidente ocurrido en Virú. Foto: SOL TV

“Lo hicimos”, “la que puede puede”, dijo la joven al terminar de escalar la roca, sin presagiar que minutos después, otro sería el desenlace.

Vecinos de la zona, autoridades y otros jóvenes que realizaban actividades recreativas intentaron ayudarla, sin embargo, debido a la difícil geografía y accesibilidad del cerro, no pudieron salvarle la vida.

Al lugar llegó la Unidad de Rescate de la Policía Nacional del Perú, al mando del mayor Pablo Arce, jefe de la Unidad de Emergencia, que luego de varias horas pudo recuperar el cuerpo de la mujer. Aún se desconoce las causas de este fatídico hecho.

También se apersonaron el personal de la comisaría de Miramar, Bomberos del Perú, Defensa Civil y una ambulancia del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (Samu).

El cadáver fue llevado a la morgue de Trujillo para la necropsia de ley y continuar con las investigaciones.