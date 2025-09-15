Tras un arduo trabajo de brigadas y autoridades, fue controlado el incendio forestal registrado en las faldas del volcán Misti, en la región Arequipa, que consumió más de 300 hectáreas de pastos naturales en tres distritos.

El fuego comenzó el sábado 13 de septiembre en las inmediaciones del cementerio de Miraflores y, debido al viento y las condiciones secas, se propagó rápidamente hacia los distritos de Mariano Melgar y Chiguata.

Más de 300 hectáreas afectadas por incendio forestal cerca del volcán Misti. (Foto: Andina)

La emergencia movilizó a equipos de primera respuesta, entre ellos las municipalidades de Miraflores, Mariano Melgar y Chiguata, efectivos de la Policía Nacional, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, el Ejército del Perú y personal del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa coordinó las labores en el lugar del siniestro. Según informó la entidad, el fuego fue controlado en Miraflores y Mariano Melgar hacia las 11:40 de la mañana del domingo, mientras que en Chiguata las labores culminaron en horas de la tarde.

Si bien no se han reportado daños a la vida o la salud de las personas, la emergencia causó alarma entre la población local por la magnitud del siniestro y el impacto ambiental que dejó a su paso.

Las autoridades continúan con la evaluación de daños, especialmente en la cobertura vegetal, ya que el incendio destruyó grandes extensiones de pastos naturales que sirven de sustento para la ganadería local.

El COER recordó que los incendios forestales son frecuentes en temporada seca, cuando el clima y los vientos facilitan la propagación de las llamas. Además de los daños a la biodiversidad y al medio ambiente, estos eventos pueden comprometer la salud de las comunidades cercanas.

Ante esta situación, se exhortó a la ciudadanía a evitar actividades que generen fuego, como quemas agrícolas no controladas, y a reportar de inmediato cualquier indicio de incendio, con el fin de prevenir emergencias de gran magnitud.