Desde el viernes 5 de setiembre, un incendio forestal en el distrito de Cotahuasi, región Arequipa, se mantiene activo y causa alerta a toda la población. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) y el Gobierno Regional se encuentran en la zona coordinando acciones para apagar las llamas.

Según el COER , el fuego viene afectando al momento más de 200 hectáreas de pastos naturales en distrito de la provincia de La Unión.

Sectores más afectados por incendio

Son los sectores de Huambo Pitahuasi, Quillunsa y Allhuay, mientras que en las zonas altas los equipos del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) continúan trabajando en los focos aún activos.

Sin embargo, el COER Arequipa logró controlar el fuego en el Fundo El Huambo.

Los especialistas manifestaron que las tareas de control se dificultan por la acción del viento y la vegetación seca, que favorecen el avance del fuego. Se han intensificando los trabajos coordinados para evitar la propagación hacia áreas aledañas.

Los equipos de la municipalidad provincial y distrital de Cotahuasi, subprefectura, Policía Nacional del Perú, Sernanp Cotahuasi, pobladores de Quillunsa y voluntarios siguen con las acciones de contención.

Hasta el momento no se registran daños a la vida o salud de las personas.

El Gobierno Regional de Arequipa reafirma su compromiso de proteger a la población y continúa con el monitoreo permanente y la Evaluación de Daños (EDAN) para coordinar acciones de respuesta.