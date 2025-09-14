Incendio forestal en las faldas del volcán Misti causó preocupación y generó alarma entre los pobladores de los distritos de Miraflores, Mariano Melgar y Chiguata | Foto: Facebook / Municipalidad de Arequipa
Incendio forestal en las faldas del volcán Misti causó preocupación y generó alarma entre los pobladores de los distritos de Miraflores, Mariano Melgar y Chiguata | Foto: Facebook / Municipalidad de Arequipa
Redacción EC
Redacción EC

Un incendio forestal se registró en la mañana del sábado 13 de septiembre en las estribaciones del volcán Misti, en la provincia de , el cual afectó a los distritos de Miraflores, Mariano Melgar y Chiguata.

Según informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), al menos 48 hectáreas de cobertura natural quedaron destruidas. No se reportaron daños a la vida y salud de las personas.

Los municipios distritales, en conjunto con los miembros del cuerpo de bomberos y los pobladores, realizaron trabajos de control y extinción del fuego. Estas labores continuarán durante la mañana del domingo 14 de septiembre.

De acuerdo con la información oficial actualizada hasta las 7:30 p.m. del último sábado, 40 hectáreas fueron arrasadas por el fuego en el distrito de Miraflores, cinco en el distrito de Mariano Melgar y tres en el distrito de Chiguata.

La Municipalidad Provincial de Arequipa y el gobierno regional coordinan con las Oficinas de Gestión del Riesgo de las municipalidades involucradas y entidades de primera respuesta, las acciones para continuar con la atención de la emergencia.

Exigen acciones inmediatas

La Defensoría del Pueblo exigió acciones y coordinaciones inmediatas por parte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Arequipa para controlar y mitigar el incendio forestal en las estribaciones del volcán Misti.

La entidad pidió la conformación de brigadas con equipo logístico a fin de evitar que el fuego llegue a viviendas y cause daños en las personas.

Por su parte, la Municipalidad Provincial de Arequipa pidió a la población mantener la calma, no acercarse a la zona del siniestro y seguir las recomendaciones de Defensa Civil.

Video recomendado

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC