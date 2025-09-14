Un incendio forestal se registró en la mañana del sábado 13 de septiembre en las estribaciones del volcán Misti, en la provincia de Arequipa, el cual afectó a los distritos de Miraflores, Mariano Melgar y Chiguata.

Según informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), al menos 48 hectáreas de cobertura natural quedaron destruidas. No se reportaron daños a la vida y salud de las personas.

Los municipios distritales, en conjunto con los miembros del cuerpo de bomberos y los pobladores, realizaron trabajos de control y extinción del fuego. Estas labores continuarán durante la mañana del domingo 14 de septiembre.

De acuerdo con la información oficial actualizada hasta las 7:30 p.m. del último sábado, 40 hectáreas fueron arrasadas por el fuego en el distrito de Miraflores, cinco en el distrito de Mariano Melgar y tres en el distrito de Chiguata.

La Municipalidad Provincial de Arequipa y el gobierno regional coordinan con las Oficinas de Gestión del Riesgo de las municipalidades involucradas y entidades de primera respuesta, las acciones para continuar con la atención de la emergencia.

Exigen acciones inmediatas

La Defensoría del Pueblo exigió acciones y coordinaciones inmediatas por parte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Arequipa para controlar y mitigar el incendio forestal en las estribaciones del volcán Misti.

La entidad pidió la conformación de brigadas con equipo logístico a fin de evitar que el fuego llegue a viviendas y cause daños en las personas.

Por su parte, la Municipalidad Provincial de Arequipa pidió a la población mantener la calma, no acercarse a la zona del siniestro y seguir las recomendaciones de Defensa Civil.

