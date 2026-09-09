El actor colombiano Gregorio Pernía, conocido por su personaje de “El Titi”, confirmó que regresará al Perú en octubre para continuar con su espectáculo “Adicto a sus Catalinas”. El anuncio llega luego del éxito de sus presentaciones en distintas ciudades del país y ante los pedidos de sus seguidores para extender la gira.

La productora IS2EASY Entertainment, responsable de la gira nacional, informó que el artista permanecerá en Perú del 15 de octubre al 2 de noviembre. La segunda etapa comenzará el sábado 24 de octubre en Tingo María, en una presentación organizada junto a Praga.

Pernía se mostró agradecido por la respuesta del público peruano y destacó el cariño recibido durante sus primeras presentaciones. “Perú al parecer está lleno de Catalinas. Hemos visitado varios lugares y el cariño que vengo recibiendo es increíble, no me lo esperaba”, comentó el actor, quien explicó que decidió regresar junto a su equipo para completar las ciudades que quedaron pendientes.

“El Titi” volverá a reencontrarse con sus seguidores peruanos.

El espectáculo “Adicto a sus Catalinas” ha logrado gran convocatoria en las provincias donde se presentó, motivo por el cual la productora optó por ampliar la gira con una segunda etapa. Para conocer más detalles sobre las próximas presentaciones y contrataciones, se encuentra disponible el número +51 999 375 940.