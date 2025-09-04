Un violento ataque se registró la tarde de este martes en el distrito de Comas, donde dos sicarios asesinaron a un joven al interior de una ferretería ubicada en el cruce de la avenida Universitaria con la calle Condorcanqui.

La víctima fue identificada como Anderson Verde Ávalos, de 30 años, quien se encontraba a cargo del negocio mientras los demás trabajadores habían salido a almorzar. Según testigos, los atacantes ingresaron al local a bordo de una motocicleta y dispararon al menos tres veces contra la cabeza del joven, para luego huir con dirección a Carabayllo.

Un familiar de la víctima reveló que la familia había considerado solicitar garantías para su vida debido a constantes amenazas. Las primeras indagaciones apuntan a que el crimen estaría vinculado con un caso de amedrentamiento y extorsión contra los dueños del establecimiento.

Agentes de la Comisaría La Pascana llegaron al lugar junto con peritos de criminalística para recoger evidencias y dar inicio a las investigaciones que permitan identificar y capturar a los responsables de este crimen que ha conmocionado a la comunidad.

Ola de homicidios en el Perú

Los datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) indican que durante el gobierno de Dina Boluarte, desde el 7 de diciembre del 2022 hasta el 4 de agosto de 2025, es decir 972 días, se han perpetrado 4,968 homicidios. Es decir, se cometen, en promedio, 5,1 homicidios al día.

De estos cerca de 5 mil homicidios ocurridos, entre el 70% y 80% ha sido causado por arma de fuego, de acuerdo con el Sinadef, lo cual lleva a deducir que se trata de casos de sicariato y de delincuencia a consecuencia de la inseguridad que el país afronta actualmente.

