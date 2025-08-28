Un presunto extorsionador de 23 años resultó gravemente herido tras intentar detonar un explosivo en la puerta de una farmacia en el distrito de Comas. El artefacto estalló antes de tiempo y le voló los dedos de sus manos, según informaron los serenos que intervinieron en el lugar.

El ataque ocurrió en la madrugada, en el cruce de las avenidas Universitaria con Andrés Belaunde, una zona llena de negocios. De acuerdo con las primeras investigaciones, Moisés Sosa Bejarano llegó al lugar a bordo de una mototaxi con la intención de amedrentar a los propietarios de la farmacia, presuntamente víctimas de extorsión.

Testigos señalaron que Sosa descendió del vehículo con el explosivo en mano y encendió la mecha mientras se acercaba a la puerta metálica de la farmacia. Sin embargo, no calculó el tiempo de detonación y el artefacto explotó antes de que pudiera colocarlo, causándole graves heridas.

La explosión dejó apenas un orificio en la puerta del local, pero el estruendo despertó a los vecinos, quienes alertaron a las autoridades. Minutos después, serenos de Comas hallaron al joven dentro de una patrulla, llorando de dolor por la pérdida de los dedos.

Sicario manipuló explosivo y este detonó en sus manos. Foto: captura/América Noticias

El herido fue trasladado de inmediato a un centro de salud. Según información preliminar, sería integrante de una banda criminal dedicada a la extorsión. La Policía investiga si actuó solo o por encargo de terceros. La mototaxi usada en el ataque también fue intervenida.

Vecinos de la zona señalaron que los dueños de la farmacia habrían recibido amenazas en días previos, aunque hasta el momento no existe una denuncia formal registrada.

El caso quedó en manos de la Comisaría de Santa Luzmila, que viene recabando pruebas y testimonios. Ante la creciente ola de extorsiones en el distrito, las autoridades reforzaron el patrullaje y exhortaron a los vecinos a denunciar cualquier acto de intimidación.

