Un nuevo ataque extorsivo sacudió Carabayllo la noche del martes, cuando un artefacto explosivo fue detonado al interior de un bus de la empresa de transporte Huandoy. El hecho ocurrió alrededor de las 8 p. m. en la avenida Túpac Amaru, en el tramo conocido como Carretera Canta.

Según información policial, el vehículo se encontraba a punto de ingresar a su patio de maniobras cuando se produjo la detonación. Por fortuna, tanto el conductor como el único pasajero que viajaba en la unidad lograron salir ilesos.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

El estallido generó gran alarma entre los vecinos de la zona. Imágenes captadas por testigos muestran los vidrios esparcidos sobre la pista, lunas destrozadas y severos daños en los asientos del vehículo. La Policía confirmó que se trató de un explosivo de fabricación casera, con potencia suficiente para afectar considerablemente el interior del bus.

Se trata del segundo atentado extorsivo que sufre la empresa Huandoy. Foto: América Noticias

Este hecho constituye el segundo atentado contra la misma empresa en menos de dos semanas. El 17 de agosto pasado, otro bus de Huandoy resultó dañado tras la detonación de un explosivo en su interior, también sin dejar heridos. En aquella ocasión, la parte posterior del vehículo terminó destruida, con asientos y lunas completamente afectados.

Trabajadores de la empresa han denunciado que reciben amenazas extorsivas de grupos que les exigen pagos de hasta 100 mil soles para permitirles operar.

La comisaría El Progreso ha asumido la investigación y ya inició el recojo de evidencias y la revisión de cámaras de seguridad en los alrededores. Las autoridades no descartan que ambos atentados estén relacionados y que los responsables sean parte del mismo grupo delictivo.

VIDEO RECOMENDADO: