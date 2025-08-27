Una pareja fue asesinada a balazos la noche del martes al interior de su vivienda ubicada en el asentamiento humano Carmen Alto, en Comas, frente a la mirada de sus cuatro hijos menores de edad. El crimen, perpetrado por sicarios, ha causado profunda conmoción en la comunidad.

De acuerdo con la información policial, las víctimas fueron identificadas como Jorge Luis Sence Guzmán (40) y Milagros María Agüero Atoche (43). Ambos conversaban en la puerta de su vivienda cuando dos sujetos llegaron y, sin mediar palabra, les dispararon en al menos 12 ocasiones.

Cuatro proyectiles impactaron en el pecho de Sence Guzmán, mientras que una bala alcanzó la cabeza de Agüero Atoche. Los atacantes remataron a la pareja frente a sus hijos antes de escapar.

MIRA EL VIDEO:

Vecinos y familiares intentaron auxiliar a las víctimas, subiéndolas a un vehículo para llevarlas a un hospital. Sin embargo, en el trayecto hacia la avenida Túpac Amaru, Milagros Agüero falleció. Jorge Luis Sence llegó con vida al Hospital de Collique, pero murió poco después de su ingreso.

La Policía Nacional informó que no se descarta un presunto ajuste de cuentas como móvil del ataque. El Grupo de Investigación de Homicidios se encuentra recabando testimonios y revisando evidencias para identificar a los sicarios.

El asesinato ha dejado en la orfandad a los cuatro menores de edad, lo que ha intensificado la indignación y el temor entre los vecinos de Carmen Alto, quienes exigen mayor seguridad en la zona.