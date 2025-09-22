Cada año, miles de ciudadanos de todo el Perú postulan a la licencia de conducir A1 en un centro de evaluación ubicado en una región distinta a la de sus domicilio. Así lo muestra una investigación del Laboratorio Universitario de El Comercio y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), basada en más de tres millones de registros de exámenes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). En tres el 20129 y el 2024, se registró un promedio anual de más de 93 mil evaluaciones realizas fuera de la región origen de los aspirantes.

Según especialistas en seguridad vial y transportes, la tendencia revelaría un hecho que, para muchos, es un secreto a voces: en muchos casos, los postulantes buscan circuitos menos estrictos o con mayores facilidades.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Un examen para el olvido

Cuando Mario Muñoz, de 30 años, rindió el examen de manejo en la sede de Conchán del Touring y Automóvil Club del Perú, comprendió que no debía demostrar mayores aptitudes al volante. Bastaba con aprenderse de memoria una serie de “trucos”.

“Es un circuito pequeño donde realmente no aprueba el que tenga mayor habilidad conductiva, sino el que se ha memorizado todos los pequeños detallitos que tiene que hacer y ya está”, relató a El Comercio.

Para los expertos consultados, este tipo de experiencia no es sorpresivo, y coinciden en que el examen de conducir en el Perú no cumple su razón de ser: garantizar conductores responsables. Ello, principalmente, debido a que no se evalúan aptitudes como la gestión del estrés ni se concientiza a profundidad sobre la importancia de la normativa para la seguridad vial.

“Es sumamente fácil que los candidatos, con lecturas sucesivas, puedan fácilmente responder a las preguntas (del examen de reglas). No hay necesidad de interiorizar el contenido, el mensaje, la doctrina. En el examen de manejo, igual: hay un circuito prestablecido en los tres centros de evaluación. En nuestro país, sigue siendo un examen laxo. Hay que buscar que la obtención de la licencia de conducir sea con mayor rigor”, aseguró e presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia.

EL MTC responde

Consultado por estos hallazgos, el MTC respondió que la Sutran es al entidad encargada de sancionar a postulantes y centros de evaluación por infracciones e irregularidades en el proceso de obtención de licencias de conducir. Estas puedan ir desde el incumplimiento de protocolos hasta la detección de fraude o prácticas indebidas, con medidas que van desde la inhabilitación hasta la cancelación de licencias.

Sin embargo, reconoció que aun no se ha logrado erradicar la corrupción. Sobre las escuelas de conductores, indicó que su fiscalización también recae en la Sutran, pero evitó pronunciarse sobre la critica de fondo.

“Si bien existen medidas regulatorias, tecnológicas y administrativas, todavía existen personas que buscan burlas los protocolos mediante actos de corrupción. Frente a ello, nuestro compromiso es claro: continuar cerrando espacios a la corrupción mediante mayor fiscalización, sanciones ejemplares y la implementación progresiva de mejora tecnológicas”, señalaron desde la entidad.

El especial disponible desde hoy en la web de El Comercio, incluye dos herramientas: una trivia de conducción , que permite a los usuarios medir su conocimiento del balotario oficial del examen de reglas de tránsito, y un modelo predictivo, que estima la probabilidad de aprobar el examen según la edad, la región y el puntaje previo del postulante, de acuerdo a estadísticas previas.

También e ha implementado un mapa de orígenes, donde visualiza de dónde provienen los postulantes que rinden la prueba de manejo en otras regiones.

Esta es la primera vez que El Comercio incorpora predicción algorítmica en un trabajo periodístico, ofreciendo a los lectores una experiencia personalizada y basada en datos reales. El proyecto combinó técnica de periodismo de datos, inteligencia artificial y narrativas interactivas.