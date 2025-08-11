La emisión de un brevete en Perú representa el inicio de un trámite que debe realizar obligatoriamente todo aquel ciudadano que necesita o requiere manejar algún vehículo de transporte terrestre a nivel nacional. Al respecto, resulta importante destacar la función ejercida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) como entidad de Gobierno encargada de emitir la licencia de conducir luego de que la persona solicitante haya cumplido con la presentación de cierta documentación, y sobre todo llevado a cabo evaluaciones puntuales ligadas a la práctica de manejo.

Tramitar por primera vez dicho documento que otorga el organismo mencionado, implica realizar no solo un pago administrativo por derecho a impresión, sino también realizar las primeras evaluaciones primarias y necesarias consideradas como básicas para ver tu condición de salud, revisarte conocimientos sobre las reglas de tránsito, y también valorar las habilidades al volante de automóviles automáticos o mecánicos.

Según consta en la información brindada por la plataforma única del Estado peruano, si necesitas o te interesa gestionar la emisión de una licencia de conducir mediante el MTC, primero debes aprobar satisfactoriamente las siguientes 3 pruebas admitidas en relación al buen rendimiento y desarrollo de actividades vinculadas al manejo:

EXAMEN MÉDICO

- Escoge el centro médico autorizado por el MTC más cercano a tu domicilio o el que más te convenga y reserva una cita.

- Costo promedio entre S/200 y 400 (montos referenciales)

EXAMEN DE REGLAS DE TRÁNSITO

- Programa tu cita visitando las oficinas del Touring Automovil Club del Perú ubicado en Av. César Vallejo 651 - Lince de 8 a.m. a 4 p.m., o llamando al 611-9999.

- Pago único y oficial para Lima de S/58.48.

EXAMEN PRÁCTICO DE MANEJO

Tras rendir acertadamente cada examen, quedarás apto y habilitado para iniciar con el trámite y obtener la licencia de conducir a nivel metropolitano, efectuando otro pago equivalente a los S/14.80 en cualquier oficina del Banco de la Nación (BN) o Agente Multired o con tarjeta Visa o Mastercard accediendo al portal de Págalo.pe.

Cabe resaltar, que actualmente el MTC te ofrece hasta 2 alternativas para gestionar la emisión de un brevete, vale decir, tanto de manera online como física, y cuyo monto a cancelar por este concepto resulta menor si optas por la obtenerla virtualmente.

Al respecto, resulta importante recordar que en setiembre de 2022, el Estado peruano a través del MTC habilitó el sistema de brevete electrónico con la finalidad de agilizar las operaciones en línea que cada conductor puede realizar para obtener dicho documento.

Hoy la licencia de conducir digital ya cuenta con disponibilidad en todas las regiones del país utilizando al igual que en Lima, algún dispositivo como celular, tablet y computadora con conexión inalámbrica, siendo vital por ello que tomes en consideración el siguiente manual del paso a paso a seguir a fin de tramitarla con éxito luego de haber aprobado los 3 exámenes señalados líneas arriba:

1- Ingresa a Casilla Electrónica y crea una cuenta como usuario.

2- Accede al portal de Trámite de Licencias de Conducir - MTC, y pulsa la opción “Realizar trámite” en Lima Metropolitana.

3- Selecciona el tipo de trámite (Nuevo/Duplicado/Revalidación/Recategorización) colocando tu número de Documento Nacional de Identidad (DNI).

4- El sistema validará cada dato del pago realizado por la tasa de emisión del brevete electrónico (S/6.70), pero si aún no efectuaste ese proceso, ten en cuenta que el MTC también acondicionó un botón de acceso para que lo realices en el mismo instante.

5- Completa datos personales como nombres y apellidos, y correo electrónico para la recepción de la versión digital del brevete que llegará luego de este último paso en menos de 30 minutos.

Si pese a la oportunidad que te brinda el MTC para acceder a la obtención de licencia de conducir electrónica, prefieres contar todavía con un brevete físico, recuerda cancelar el monto ascendente a los S/14.70 haciendo uso del código 1602 cuando lo lleves a cabo en ventanilla del BN o mediante la plataforma de Págalo.