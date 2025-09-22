El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, expresó su respaldo a la disposición del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, de entablar un diálogo serio y técnico sobre el funcionamiento del tren Lima–Chosica.

“Siempre dijimos que este proyecto debía impulsarse respetando las normas y con un enfoque técnico. Saludo la disposición del alcalde Rafael López Aliaga de sumarse a las conversaciones y estoy en contacto permanente con el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, para concretar rápidamente la reanudación de la mesa técnica donde la MML es bienvenida ”, señaló el titular del sector.

Sandoval descarta aspiraciones políticas y ratifica continuidad en el MTC bajo gestión de Boluarte. (Foto: Andina)

Consultado sobre la última encuesta que desaprueba la gestión de la presidenta Dina Boluarte, Sandoval restó importancia a los sondeos y recordó que “Jorge Muñoz nunca figuró en ellos, pero resultó siendo alcalde” . Asimismo, descartó cualquier interés en postular a un cargo público en los próximos comicios y remarcó que permanecerá en el MTC mientras así lo dispongan la mandataria y el premier.

MTC anuncia más de S/ 800 millones en inversiones para mejorar la conectividad en Pataz. (Foto: Andina)

Respecto al pedido de interpelación en su contra, Sandoval afirmó que se someterá al procedimiento parlamentario sin objeciones. “Soy un demócrata, creo en la Constitución y no me salgo un milímetro de ella. El reglamento del Congreso prevé la interpelación y los funcionarios tenemos que someternos de concretarse este pedido ”, puntualizó.

En otro momento, el ministro informó que el MTC viene invirtiendo 816 millones de soles en la provincia de Pataz. Entre 2023 y 2025, se han destinado 24,2 millones de soles para la ejecución de 44 puentes, en el marco de los compromisos del sector por mejorar la conectividad vial y la transitabilidad en la zona.

El consejero regional por Pataz, Luis Rodríguez, resaltó el liderazgo del titular del MTC y su compromiso con impulsar inversiones que contribuyan al desarrollo de la provincia y del país.