El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, expresó su respaldo a la disposición del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, de entablar un diálogo serio y técnico sobre el funcionamiento del tren Lima–Chosica.
LEE: 30 mil conductores rinden examen de manejo fuera de Lima cada año
“Siempre dijimos que este proyecto debía impulsarse respetando las normas y con un enfoque técnico. Saludo la disposición del alcalde Rafael López Aliaga de sumarse a las conversaciones y estoy en contacto permanente con el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, para concretar rápidamente la reanudación de la mesa técnica donde la MML es bienvenida”, señaló el titular del sector.
Newsletter Buenos días
Consultado sobre la última encuesta que desaprueba la gestión de la presidenta Dina Boluarte, Sandoval restó importancia a los sondeos y recordó que “Jorge Muñoz nunca figuró en ellos, pero resultó siendo alcalde”. Asimismo, descartó cualquier interés en postular a un cargo público en los próximos comicios y remarcó que permanecerá en el MTC mientras así lo dispongan la mandataria y el premier.
Respecto al pedido de interpelación en su contra, Sandoval afirmó que se someterá al procedimiento parlamentario sin objeciones. “Soy un demócrata, creo en la Constitución y no me salgo un milímetro de ella. El reglamento del Congreso prevé la interpelación y los funcionarios tenemos que someternos de concretarse este pedido”, puntualizó.
MÁS: Mujer sufrió brutal ataque de enjambre de abejas mientras trabajaba en la vía pública en Jesús María
En otro momento, el ministro informó que el MTC viene invirtiendo 816 millones de soles en la provincia de Pataz. Entre 2023 y 2025, se han destinado 24,2 millones de soles para la ejecución de 44 puentes, en el marco de los compromisos del sector por mejorar la conectividad vial y la transitabilidad en la zona.
El consejero regional por Pataz, Luis Rodríguez, resaltó el liderazgo del titular del MTC y su compromiso con impulsar inversiones que contribuyan al desarrollo de la provincia y del país.
TE PUEDE INTERESAR
- Concesionarios del corredor morado rechazan puentes en SJL y alertan riesgo para usuarios de transporte público
- Platos gratis, más de 60 stands y una nueva sede: así será el XI Festival del Chancho al Palo en su primera vez en Chancay
- Poder Judicial ordena reabrir el Mercado N°1 de Surquillo tras más de un año clausurado
- Pataz: mina Francés se convierte en nuevo foco de minería ilegal y está tomada por delincuentes
- Obesidad infantil ya supera al bajo peso en el mundo y amenaza a más de un millón de niños en el Perú
Contenido sugerido
Contenido GEC