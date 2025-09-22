Momentos de pánico se vivieron en Jesús María la tarde del domingo, cuando una mujer fue atacada por un enjambre de abejas mientras trabajaba repartiendo volantes para una inmobiliaria. El hecho ocurrió en plena vía pública, generando alarma entre transeúntes y vecinos de la zona.

“ La señorita estaba con zancos repartiendo volantes, en este ínterin es que un panal de abejas la ataca y comenzó a gritar pidiendo auxilio. Su rostro estaba totalmente rojo”, relató una testigo a Latina Noticias.

Trabajadora fue atacada por enjambre de abejas en Jesús María. (Foto: Captura/Latina)

Imágenes grabadas por una vecina muestran el dramático momento en que la víctima, cubierta de insectos en el cabello, gritaba desesperadamente pidiendo ayuda. Según los registros, al menos tres trabajadores de la empresa inmobiliaria observaron la escena desde el interior de sus oficinas, pero optaron por cerrar la puerta, dejando a la joven sin auxilio inmediato.

Finalmente, personal de serenazgo y varios vecinos acudieron en su ayuda, logrando apartar a los insectos y trasladarla a un centro de salud. Hasta el momento se desconoce la gravedad de sus heridas, aunque testigos señalaron que presentaba múltiples picaduras en el rostro y otras partes del cuerpo.

De acuerdo con la información preliminar, las abejas pertenecerían a un criadero cercano, cuyo panal habría sido alterado tras labores de limpieza, lo que desató la agresiva reacción.

Este caso, que pudo terminar en tragedia, ha despertado cuestionamientos sobre la falta de protocolos de seguridad para trabajadores que realizan labores en la vía pública, así como sobre la responsabilidad de las empresas al momento de garantizar condiciones seguras para su personal.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.