Un grupo de niños estuvo a punto de perder la vida tras el colapso de un muro de contención en la asociación El Nínive, ubicada en la zona de Huaycán, distrito de Ate. El derrumbe, registrado en dos videos difundidos en redes sociales, muestra el momento exacto en que la tierra comienza a ceder y la estructura de concreto se desploma a pocos metros de los menores.

Los pequeños se encontraban jugando cerca del terreno cuando escucharon ruidos extraños y corrieron desesperados. Segundos después, el muro se vino abajo generando una enorme polvareda que cubrió la zona. Afortunadamente, ninguno de los menores resultó herido, aunque la escena causó alarma entre los vecinos.

De acuerdo con los residentes, el derrumbe habría sido provocado por excavaciones realizadas con maquinaria pesada en un predio colindante, presuntamente de propiedad de una persona que utilizaba el espacio como cochera. Estas labores habrían debilitado la base del terreno y ocasionado el colapso.

Niños se salvan de morir tras derrumbe de muro de contención en Huaycán. (Foto: Captura/América Noticias)

Actualmente, solo se ha colocado una cinta de seguridad en la zona afectada. Sin embargo, parte del muro quedó suspendido en el aire, lo que mantiene a la comunidad en alerta ante un posible nuevo derrumbe. Los vecinos reclaman la intervención urgente de Defensa Civil y de las autoridades municipales para retirar los restos inestables y evitar una tragedia.

Vecinos de Huaycán exigen acción de Defensa Civil tras colapso de muro en asociación El Nínive. (Foto: Captura/América Noticias)

Asimismo, piden que se investigue a los responsables de las excavaciones que habrían originado el colapso. Temen que, de no sancionarse, estas actividades continúen poniendo en peligro a los habitantes del sector, en especial a los niños que suelen jugar en la zona. Hasta el momento, no se han reportado acciones concretas por parte de las autoridades.

