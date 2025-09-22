El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que Lima registrará brillo solar entre el lunes 22 y el viernes 26 de setiembre, principalmente durante el mediodía y en horas de la tarde. Estas condiciones climáticas se deberán al debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur y al ingreso de vientos del norte, que favorecerán la disminución de la cobertura nubosa.
Con la reducción de nubes, se espera un incremento en las temperaturas diurnas en la costa central. En el caso de Lima Metropolitana, los distritos cercanos al mar tendrán máximas de 21 °C, mientras que en las zonas más alejadas del litoral los termómetros alcanzarán hasta los 25 °C.
El organismo adscrito al Ministerio del Ambiente recordó que la primavera comenzará oficialmente este lunes 22 de setiembre a las 13:19 horas, estación que estará marcada por cambios progresivos en las condiciones atmosféricas, con un incremento gradual del calor. Sin embargo, Senamhi advirtió que durante las madrugadas aún podrían presentarse bancos de neblina, niebla y lloviznas ligeras en los distritos costeros.
La tendencia al alza de la radiación solar no se limitará a la capital. En La Libertad se prevén temperaturas entre 24 y 28 °C; en Áncash entre 21 y 29 °C; en la región Lima de 22 a 27 °C; en Ica hasta 34 °C; en el litoral de Arequipa entre 22 y 32 °C; y en Moquegua y Tacna valores que oscilarán entre los 22 y 27 °C.
Senamhi recomendó a la población tomar medidas de protección ante la radiación solar, especialmente en las horas centrales del día, así como mantenerse hidratados y utilizar bloqueador solar para reducir riesgos en la piel.
