Diversos colectivos juveniles, estudiantes universitarios y organizaciones sociales marchan este domingo por las calles de la avenida Abancay, en el Cercado de Lima, en rechazo al Gobierno de Dina Boluarte y al Congreso de la República. La movilización se da en el marco del segundo día de protestas en la capital.

De acuerdo con RPP, personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) bloquea el tránsito vehicular en la avenida Abancay mientras los manifestantes intentan llegar hasta el Parlamento.

Según Canal N, un gran número de efectivos permanece en el cruce de Nicolás de Piérola con Abancay y se restringe el acceso hacia el puente Ricardo Palma.

En paralelo, otro grupo de manifestantes se concentra en la plaza San Martín con pancartas y banderolas. A diferencia de lo ocurrido ayer, en esta zona no se registra bloqueo del tránsito vehicular ni peatonal.

Los colectivos expresan su rechazo a la reforma del sistema de pensiones, la inseguridad ciudadana y las muertes ocurridas durante las protestas sociales de 2022 y 2023. También se oponen a diversas leyes impulsadas por el Legislativo y el Ejecutivo.

Desvíos en transporte público

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informa que, debido a la presencia de manifestantes en el Cercado de Lima, la ruta regular A del Metropolitano circula por la avenida Alfonso Ugarte, con parada en la estación Quilca en ambos sentidos. En tanto, la ruta regular C solo llega hasta la estación Central. Las estaciones de Emancipación y Lampa permanecen cerradas de manera temporal, por lo que se recomienda a los usuarios tomar precauciones.

En el caso del corredor Morado, los buses desvían su trayecto por la avenida Tacna o el jirón Huánuco en dirección a San Juan de Lurigancho. En sentido contrario, hacia Magdalena o San Isidro, utilizan las avenidas Tacna y Garcilaso de la Vega.