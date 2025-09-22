Asesinan a mototaxista en Comas en medio de disputa por cobro de cupos. (Foto: GEC)
Asesinan a mototaxista en Comas en medio de disputa por cobro de cupos. (Foto: GEC)
Redacción EC

Un nuevo hecho de violencia sacudió al distrito de . Jesús Paredes Salvador, un mototaxista de 66 años, fue asesinado a balazos mientras se encontraba dentro de su vehículo menor en el kilómetro 11 de la avenida Túpac Amaru. El ocurrió la noche del viernes y generó alarma entre los vecinos de la zona, quienes escucharon las detonaciones y encontraron el cuerpo sin vida del conductor.

Las imágenes de cámaras de seguridad confirmaron que Paredes fue atacado con al menos tres disparos. A pesar de que la asociación Santa Rosa —a la que pertenecía— paga 25 soles semanales como cupo a una organización criminal, las autoridades manejan la hipótesis de que otra banda rival podría estar detrás del ataque, en el marco de la disputa por el control de la en la zona.

Carlos Salas Abusada
Compañeros de trabajo lo describieron como una persona tranquila y trabajadora, que llevaba varios años conduciendo mototaxi para mantener a su familia. Ellos, aunque temerosos, aseguraron que continuarán trabajando pese a la violencia que azota al distrito.

Agentes de la Depincri de Comas llegaron a la escena y encontraron tres casquillos de bala, mientras peritos de Criminalística recogieron pruebas y revisan las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables. La familia de la víctima decidió no declarar a la prensa.

Los vecinos, indignados y atemorizados, exigieron mayor presencia policial y acciones inmediatas para frenar la que sufren los mototaxistas en Comas.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.

