Más de 230 familias del asentamiento humano Lomas Verdes, en el distrito de Villa María del Triunfo, se beneficiarán con la instalación de 30 atrapanieblas donados por El Comercio y América Multimedia al Movimiento Peruanos sin Agua.

Estos dispositivos permiten captar las diminutas gotas de agua de la neblina y transformarlas en líquido aprovechable para el uso diario.

Durante la inauguración estuvieron presentes Fernando Muñiz Bethancourt, CEO de América Multimedia; Antonio Román Calzada, gerente central legal y de cumplimiento; y Rocío Klüver Piaggio, gerente de valores del Grupo El Comercio.

Ellos participaron junto a Abel Cruz Gutiérrez, fundador del Movimiento Peruanos sin Agua, organización que impulsa esta solución frente a la falta de acceso al agua potable.

Cada atrapaniebla puede generar entre 200 y 400 litros de agua al día, según la densidad de la neblina. El recurso recolectado se destinará al consumo humano, la higiene personal, el lavado de ropa y el riego de biohuertos familiares. De esta forma, las familias podrán mejorar sus condiciones de vida y destinar sus ingresos a otras necesidades.

“Este proyecto es un claro ejemplo de cómo la innovación y el ingenio, cuando están bien dirigidos, pueden tener un impacto profundamente positivo en la sociedad y contribuir a mejorar la calidad de vida de los peruanos. Nos sentimos honrados de haber tenido la oportunidad de apoyar esta iniciativa, y nos comprometemos a continuar difundiendo este proyecto con el objetivo de amplificar su alcance y multiplicar sus beneficios”, expresó Fernando Muñiz, CEO de América Multimedia.

Por su parte, el representante de El Comercio resaltó la importancia de sumarse a propuestas como las del Movimiento Peruanos sin Agua e hizo un llamado a más empresas e instituciones para colaborar en beneficio de las comunidades.