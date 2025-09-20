Vientos de hasta 35 km/h afectarán Lima y la costa central este fin de semana, según Senamhi. (Foto: Andina)
Vientos de hasta 35 km/h afectarán Lima y la costa central este fin de semana, según Senamhi. (Foto: Andina)
Redacción EC
Redacción EC

El (Senamhi) informó que los distritos costeros de Lima registrarán este fin de semana de mayor intensidad a lo normal, justo cuando faltan pocos días para el inicio de la primavera, previsto para el lunes 22 de setiembre a las 13:19 horas.

LEE: Señor de los Milagros: conoce las rutas de los recorridos procesionales que realizará este año y su visita al Callao

De acuerdo con el aviso meteorológico, entre el sábado 20 y domingo 21 se presentará un incremento en la velocidad del viento, de ligera a moderada intensidad. Esta condición podría generar levantamiento de polvo y arena, además de reducción de la visibilidad horizontal en algunas zonas.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada
Se prevén ráfagas de hasta 35 km/h en Ica y 34 km/h en la costa central. (Foto: Andina)
Se prevén ráfagas de hasta 35 km/h en Ica y 34 km/h en la costa central. (Foto: Andina)

El Senamhi detalló que las ráfagas alcanzarían velocidades cercanas a los 32 km/h en la costa norte, 34 km/h en la costa central, 22 km/h en la costa sur y hasta 35 km/h en la costa de Ica.

En paralelo, se espera cobertura nubosa acompañada de llovizna, niebla y neblina, principalmente durante las madrugadas y primeras horas de la mañana en sectores cercanos al litoral.

Recomendaciones y temperaturas

El organismo especializado instó a la población a reforzar techos ligeros, ventanas y manejar con precaución, especialmente en carreteras donde el viento puede provocar levantamiento de polvo.

Para este viernes, se estiman temperaturas entre los 18 y 21 grados en Lima Metropolitana: 20°C en Lima centro, 21°C en Lima norte, 18°C en Lima sur y 20°C en Lima este. En tanto, el Callao alcanzará una máxima de 18°C.

MÁS: Gobierno aprueba la compra de 12 aviones subsónicos para la lucha contra el narcotráfico

El ingreso oficial de la este lunes traerá consigo un incremento progresivo de la temperatura y cambios graduales en las condiciones atmosféricas de la capital.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC