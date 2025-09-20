El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que los distritos costeros de Lima registrarán este fin de semana vientos de mayor intensidad a lo normal, justo cuando faltan pocos días para el inicio de la primavera, previsto para el lunes 22 de setiembre a las 13:19 horas.
De acuerdo con el aviso meteorológico, entre el sábado 20 y domingo 21 se presentará un incremento en la velocidad del viento, de ligera a moderada intensidad. Esta condición podría generar levantamiento de polvo y arena, además de reducción de la visibilidad horizontal en algunas zonas.
El Senamhi detalló que las ráfagas alcanzarían velocidades cercanas a los 32 km/h en la costa norte, 34 km/h en la costa central, 22 km/h en la costa sur y hasta 35 km/h en la costa de Ica.
En paralelo, se espera cobertura nubosa acompañada de llovizna, niebla y neblina, principalmente durante las madrugadas y primeras horas de la mañana en sectores cercanos al litoral.
Recomendaciones y temperaturas
El organismo especializado instó a la población a reforzar techos ligeros, ventanas y manejar con precaución, especialmente en carreteras donde el viento puede provocar levantamiento de polvo.
Para este viernes, se estiman temperaturas entre los 18 y 21 grados en Lima Metropolitana: 20°C en Lima centro, 21°C en Lima norte, 18°C en Lima sur y 20°C en Lima este. En tanto, el Callao alcanzará una máxima de 18°C.
El ingreso oficial de la primavera este lunes traerá consigo un incremento progresivo de la temperatura y cambios graduales en las condiciones atmosféricas de la capital.
