Tras varios meses de intenso frío en diversas regiones del país, donde los niños y adultos mayores sufrieron problemas respiratorios, el Perú experimentará ahora un cambio en el clima. Precisamente, tras la llegada de la primavera 2025, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó a la población que las altas temperaturas se aproximan en Lima. Así, el organismo técnico especializado en el pronóstico del tiempo brindó una serie de recomendaciones con el objetivo de evitar daños a la salud. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ PRONOSTICÓ EL SENAMHI SOBRE EL CLIMA EN OCTUBRE?

En una entrevista para la Agencia Andina, la especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Patricia Rivera, alertó que, tras la llegada de octubre, se presentarán más días soleados y temperaturas más cálidas. Es decir, habrá temperaturas máximas de hasta 24 °C y mínimas de 14 °C, sobre todo, en las noches y madrugadas. Asimismo, La Molina, Ate y Lurigancho, distritos cercanos a la cordillera, experimentarán un aumento en la temperatura, mientras que en la noche habrá un clima más frío, debido a la falta de nubosidad.

Por otro lado, Ancón, Miraflores y Lurín, comunas cercanas al litoral costero, tendrán temperaturas más moderadas. A pesar de que el organismo público indicó que octubre traerá días más soleados, la posibilidad de lloviznas esporádicas o amaneceres nublados aún existe a causa de la influencia del anticiclón del Pacífico Sur o de vórtices costeros. Sin embargo, la experta del Senamhi dejó en claro que serán fenómenos aislados y de corta duración durante el presente mes.

📢#NotaDePrensa | #Senamhi #Minam Costa peruana continuará con brillo solar e incremento de temperaturas entre el 1 y el 4 de octubre.



📲https://t.co/wGOJv34qH9 pic.twitter.com/ZhkE9EcPUZ — Senamhi (@Senamhiperu) September 30, 2025

“En general, se espera que durante las mañanas todavía tengamos esa sensación de frío. Sobre todo, hasta los primeros 20 días, vamos a tener toda esta sensación un poco más intensa porque recordemos que acabamos de dejar el invierno; entonces, como es un periodo de transición, todavía va a ser gradual. Mientras más nos acerquemos al verano, a principios de diciembre, vamos a empezar a sentir un poco más calor”, explicó Rivera.

¿CUÁNDO EMPIEZA EL VERANO 2025 EN EL PERÚ?

El Senamhi informó, a través de la plataforma del Estado peruano, que la primavera en nuestro país finalizará el próximo domingo 21 de diciembre de 2025 y dará paso a una de las temporadas más esperadas del año: la estación del verano, que iniciará ese mismo día a la 10:03 de la mañana. Eso no es todo, pues, es importante mencionar que las estaciones astronómicas cuentan con una duración de casi tres meses y el comienzo de cada una de ellas está determinado por los solsticios y equinoccios.