Un conductor perdió la vida la tarde de este jueves tras ser atacado a balazos en la urbanización Tarapacá, en el Callao. El hecho generó alarma entre los vecinos, quienes reportaron múltiples disparos.

Según reportan medios en redes sociales, la víctima se encontraba al interior de un vehículo de color claro cuando desconocidos lo interceptaron y le dispararon en reiteradas ocasiones. El ataque se produjo a plena luz del día y en una zona residencial.

Se presume que se trate de un presunto ajuste de cuentas, sin embargo, hasta el momento las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial ni se conocen de forma precisa las circunstancias del hecho.

Peritos y agentes de la Depincri Bellavista, junto con efectivos de la comisaría de La Legua, llegaron al lugar para las diligencias correspondientes.

La escena fue especialmente impactante cuando la madre del fallecido acudió para reconocer el cuerpo, lo que provocó escenas de conmoción entre los presentes.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.