La inseguridad volvió a golpear al transporte público en el Callao. Un bus de la empresa Consorcio Roma, que se encontraba lleno de pasajeros, fue atacado a balazos por un sicario en plena avenida Néstor Gambetta, a la altura del paradero conocido como ‘Grifo’. El atentado generó escenas de terror entre los ocupantes de la unidad, quienes se lanzaron al suelo para evitar ser alcanzados por los disparos.

De acuerdo con testigos que declararon a RPP, dos delincuentes llegaron al lugar a bordo de una motocicleta. Uno de ellos descendió y fingió ser un pasajero que pretendía abordar la unidad de transporte. Cuando el conductor abrió la puerta del bus, el sujeto sacó un arma de fuego y realizó varios disparos contra la unidad.

Pánico en el Callao: delincuente dispara contra bus del Consorcio Roma con pasajeros a bordo. Foto: Captura de video/ RPP

En medio del caos y el pánico de los pasajeros, el atacante escapó rápidamente junto a su cómplice con rumbo desconocido.

El chofer era el objetivo del atentado

A pesar de la violencia del ataque, ninguna persona resultó herida. El conductor del bus, quien sería el objetivo del sicario, salió ileso, aunque quedó profundamente afectado por lo sucedido. En la carrocería del vehículo quedaron visibles tres impactos de bala, evidencia de la gravedad del atentado.

Agentes de la Comisaría PNP Márquez llegaron hasta la escena y acordonaron la zona para iniciar las diligencias correspondientes. Las primeras investigaciones apuntan a que el ataque estaría vinculado a un presunto caso de extorsión contra el Consorcio Roma, empresa que cubre la ruta entre San Juan de Lurigancho y Ventanilla. Sin embargo, las autoridades aún deben determinar el móvil del atentado.

Choferes del Consorcio Roma suspendieron sus labores

Como medida de protesta y por temor a nuevos ataques, los choferes y cobradores de las líneas A y B del Consorcio Roma decidieron no salir a trabajar este viernes. Según se pudo constatar en la plaza Bolognesi, en el Cercado de Lima, las unidades de la empresa dejaron de circular, afectando a cientos de usuarios que utilizan diariamente este servicio.

En tanto, los pasajeros afectados por la suspensión del servicio manifestaron su preocupación por el incremento de la violencia y la inseguridad en Lima y Callao.