Bus de la empresa Roma es atacado a balazos en la avenida Néstor Gambetta en presunto caso de extorsión. Foto: Captura de video/Latina
Bus de la empresa Roma es atacado a balazos en la avenida Néstor Gambetta en presunto caso de extorsión. Foto: Captura de video/Latina
Por Redacción EC

La inseguridad volvió a golpear al transporte público en el Callao. Un bus de la empresa Consorcio Roma, que se encontraba lleno de pasajeros, fue atacado a balazos por un sicario en plena avenida Néstor Gambetta, a la altura del paradero conocido como ‘Grifo’. El atentado generó escenas de terror entre los ocupantes de la unidad, quienes se lanzaron al suelo para evitar ser alcanzados por los disparos.

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