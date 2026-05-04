El Perú volverá a ser el punto de encuentro de la exploración minera de latinoamérica. Del 4 al 6 de mayo, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) realizará una nueva edición de proEXPLO 2026, el XV Congreso de Prospectores y Exploradores.

El encuentro reunirá en el Centro de Exposiciones Jockey a geólogos, inversionistas y líderes del sector para discutir el presente y futuro de la exploración en el país.

Durante tres días, proEXPLO 2026 ofrecerá un espacio para analizar tendencias, compartir avances técnicos y discutir los desafíos que enfrenta la industria, desde el acceso a nuevos yacimientos hasta la competitividad del país en un entorno cada vez más exigente.

El encuentro proyecta sumar 3.000 visitas a lo largo de sus tres días. La agenda incluye 6 cursos cortos especializados, 3 viajes de campo, 7 conferencias magistrales a cargo de expertos nacionales e internacionales, 25 proyectos en el Core Shack y un espacio de exhibición tecnológica con la participación de 45 empresas de la industria.

Además, por primera vez este encuentro contará con un espacio denominado Alameda Universitaria, el cual reunirá a 14 universidades e instituciones de investigación. El encuentro abordará temas clave como el uso de nuevas tecnologías en exploración, la transición energética, la demanda de minerales críticos, la minería ilegal y los retos regulatorios que enfrenta el sector.