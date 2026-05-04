Resumen

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El encuentro reunirá en el Centro de Exposiciones Jockey a geólogos, inversionistas y líderes del sector para discutir el presente y futuro de la exploración en el país. Foto: GEC.
El encuentro reunirá en el Centro de Exposiciones Jockey a geólogos, inversionistas y líderes del sector para discutir el presente y futuro de la exploración en el país. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Perú volverá a ser el punto de encuentro de la exploración minera de latinoamérica. Del 4 al 6 de mayo, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) realizará una nueva edición de proEXPLO 2026, el XV Congreso de Prospectores y Exploradores.

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