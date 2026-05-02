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30 de abril del 2021. Hace 5 años. Exportaciones logran mayor crecimiento en 41 meses.
30 de abril del 2021. Hace 5 años. Exportaciones logran mayor crecimiento en 41 meses.
Por Redacción Economía

Las exportaciones peruanas a Japón en los dos primeros meses del año sumaron US$ 558 millones 899 mil, cifra que indica un crecimiento de 14,4% respecto al mismo periodo del 2025, impulsado principalmente por el sector tradicional, reportó la Asociación de Exportadores (ADEX).

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