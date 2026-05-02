Las exportaciones peruanas a Japón en los dos primeros meses del año sumaron US$ 558 millones 899 mil, cifra que indica un crecimiento de 14,4% respecto al mismo periodo del 2025, impulsado principalmente por el sector tradicional, reportó la Asociación de Exportadores (ADEX).

Los primarios (US$ 522 millones 852 mil) representaron el 93.5% del total y se incrementaron en 12,7%, destacando la minería (US$ 316 millones 239 mil) con su oferta de cobre; y los hidrocarburos (US$ 190 millones) con el gas natural licuado.

Los no tradicionales (US$ 36 millones) tuvieron una participación de 6,4% y una variación positiva de 47,8%. Lideró la agroindustria (US$ 18 millones) con su cacao en grano, mangos, fresas y uvas frescas, y la pesca para consumo humano directo (US$ 15 millones) con sus hígados, huevas y lechas; filete congelado de trucha y pota congelada fueron los rubros que más resaltaron.

También destacan prendas de vestir (US$ 1 millón 263 mil), químico (US$ 780 mil), metalmecánica (US$ 397 mil 683), textil (US$ 361 mil 355), minería no metálica (US$ 88 mil 560) y varios (US$ 25 mil 592).

Cifras anuales

Las ventas totales a Japón alcanzaron US$ 3 mil 216 millones 322 mil en el 2025. Según el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (CIEN-ADEX), se posicionó como el quinto socio comercial del Perú, a pesar de una disminución en su demanda de -4.8%.

En su Perfil de Comercio Bilateral Perú-Japón señaló que el número de empleos asociados a las exportaciones a ese mercado asiático alcanzaron los 90 mil 738. Asimismo, un total de 440 empresas peruanas tuvieron como destino la nación asiática: 240 fueron grandes, 23 medianas, 92 pequeñas y 85 microempresas.

Del mismo modo, se identificaron oportunidades en pasta de cacao, desechos de hierro y barras de oro, productos despachados por el Perú, aunque Japón importa desde otros países. Otros como estaño en bruto, plomo, pota congelada y en conserva, palta fresca y cacao en grano, cuentan con potencial de incrementar sus volúmenes.

El sector primario (US$ 2 mil 923 millones 870 mil) acumuló el 91% del total, aunque redujo sus pedidos en -8.5%. La minería tradicional alcanzó US$ 2 mil 028 millones 453 mil, gracias al cobre (US$ 1,716 millones 519 mil).

La agroindustria (US$ 168 millones 681 mil) y la pesca (US$ 106 millones 973 mil) encabezaron los no tradicionales, con variaciones de 74.2% y 54.4%, respectivamente. Las partidas más sobresalientes fueron pota congelada (US$ 53 millones 134 mil), paltas frescas o secas (US$ 40 millones 112 mil), cacao en grano (US$ 23 millones 321 mil), uvas frescas (US$ 18 millones 440 mil) y filetes congelados de trucha (US$ 16 millones 795 mil).

Otros fueron prendas de vestir (US$ 8 millones 318 mil), químico (US$ 5 millones 198 mil), textil (US$ 1 millón 875 mil), metalmecánico (US$ 615 mil 855), varios (US$ 476 mil 247), minería no metálica (US$ 463 mil 565), siderometalurgia (US$ 37 mil 014) y maderas (US$ 15 mil 498).