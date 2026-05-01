El Perú registró en abril una ejecución de S/5.818 millones en inversión pública, superior en S/1.924 millones a la del mismo mes de 2025, lo que representa un crecimiento de 49,4%,informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En el acumulado entre enero y abril de 2026, la inversión pública alcanzó S/17.463 millones, monto mayor en S/2.322 millones al registrado en igual periodo del año anterior, con una expansión de 15,3%.

“Este resultado demuestra que, con decisiones técnicas oportunas y responsables, y un acompañamiento permanente a los gobiernos subnacionales durante el ciclo de la inversión, es posible transformar los recursos en obras concretas para la población. Con decisión, lo hacemos posible, y lo estamos demostrando con más inversión que se traduce en mejores servicios y oportunidades para todos los peruanos”, Rodolfo Acuña Namihas, ministro de Economía y Finanzas.

A nivel desagregado, el Gobierno Nacional ejecutó S/ 3205 millones en abril y acumuló S/8.133 millones en lo que va del año; los gobiernos regionales alcanzaron S/1.042 millones en abril y S/4.148 millones en el acumulado; mientras que los gobiernos locales registraron S/1.571 millones en abril y S/5.181 millones en el cuatrimestre.

De acuerdo con el MEF, la inversión se orientó principalmente a funciones clave para mejorar los servicios que recibe la ciudadanía. En el Gobierno Nacional destacaron transporte (S/503 millones), saneamiento (S/269 millones) y salud (S/185 millones). En los gobiernos regionales sobresalieron educación (S/341 millones), transporte (S/271 millones) y salud (S/124 millones); mientras que en los gobiernos locales resaltaron transporte (S/ 447 millones) y saneamiento (S/207 millones).

“El avance de la inversión pública no solo se mide en cifras, sino en su impacto en la calidad de vida de las personas. Estamos hablando de más carreteras, hospitales, colegios y servicios básicos para más peruanos. Y detrás de cada cifra hay un trabajo conjunto que permite que un proyecto avance, que una obra se destrabe y que un servicio llegue. Esa es la esencia de nuestro trabajo en el MEF: hacer que las decisiones se conviertan en resultados concretos para la gente”, añadió el titular del MEF.