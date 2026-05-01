Resumen

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De acuerdo con el MEF, la inversión se orientó principalmente a funciones clave para mejorar los servicios que recibe la ciudadanía. (Foto: gob.pe)
De acuerdo con el MEF, la inversión se orientó principalmente a funciones clave para mejorar los servicios que recibe la ciudadanía. (Foto: gob.pe)
Por Redacción EC

El Perú registró en abril una ejecución de S/5.818 millones en inversión pública, superior en S/1.924 millones a la del mismo mes de 2025, lo que representa un crecimiento de 49,4%,informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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