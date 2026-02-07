Inicio
No es el “cuánto”, sino el “cómo” de la inversión

“Cuando una región acumula proyectos no planificados, sobrecostos, retrasos y obras paralizadas, el problema no es falta de dinero. Es falta de rumbo”.

    Pablo Castro Saavedra
    Por

    Estudiante de Economía en la Universidad del Pacífico

    "Los ciudadanos no vivimos de presupuestos ejecutados, sino de servicios que funcionan, obras que se terminan y oportunidades que llegan". (Foto: Difusión)
    Últimamente cuando se habla de inversión pública, suelen aparecer números grandes sobre la mesa. Millones ejecutados, porcentajes casi completos de avance, ránkings que aplauden cuánto se gastó. Pero ese brillo, como un espejismo, se disuelve apenas uno cruza un distrito y se topa con una obra no terminada, otras no planificadas, y los mismos problemas repitiéndose por décadas.

