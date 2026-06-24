La compañía minera calificó la agresión como un acto terrorista y demandó la intervención de la autoridades y de las fuerzas del orden frente a los constantes ataques criminales que sufre el sector formal en La Libertad. Foto: composición GEC
La compañía minera calificó la agresión como un acto terrorista y demandó la intervención de la autoridades y de las fuerzas del orden frente a los constantes ataques criminales que sufre el sector formal en La Libertad. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

La Minera Poderosa denunció un nuevo ataque criminal contra sus instalaciones ubicadas en la provincia de Pataz, región La Libertad. El atentado se registró durante la madrugada de este miércoles 24 de junio, cuando un grupo de desconocidos lanzaron explosivos contra la sede administrativa de la unidad de producción Santa María.

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