La Minera Poderosa denunció un nuevo ataque criminal contra sus instalaciones ubicadas en la provincia de Pataz, región La Libertad. El atentado se registró durante la madrugada de este miércoles 24 de junio, cuando un grupo de desconocidos lanzaron explosivos contra la sede administrativa de la unidad de producción Santa María.

De acuerdo a un comunicado oficial emitido por la empresa minera, los criminales arrojaron una mochila cargada con explosivos por encima del muro de contención perimetral de las oficinas. Tras la explosión, la compañía activó sus protocolos de contingencia y reforzó las tareas de vigilancia en la zona.

la empresa comunicó que viene suministrando la información correspondiente y colaborando estrechamente con la Policía Nacional para viabilizar la identificación y pronta captura de los autores del ataque. Foto: extraído del portal Rumbo Minero

A causa de la onda expansiva provocada por la detonación, dos trabajadores pertenecientes a una empresa contratista de la minera sufrieron traumas y lesiones auditivas severas . Ambos recibieron primeros auxilios y evacuados de emergencia a la ciudad de Trujillo para recibir atención médica especializada. En paralelo, la gerencia de la minera Poderosa reportó graves daños en la infraestructura de diversas áreas.

La Poderosa exige frenar escalada de violencia de la minería ilegal

La compañía minera calificó la agresión como un acto terrorista y demandó la intervención de la autoridades y de las fuerzas del orden frente a los constantes ataques criminales que sufre el sector formal en La Libertad.

“Expresamos nuestra más enérgica condena frente a este nuevo acto terrorista que pone en riesgo a nuestro equipo de trabajo e infraestructura; e instamos a las autoridades competentes adopten acciones firmes y efectivas para detener la escalada de violencia relacionada a la minería ilegal que viene afectando a Pataz y a distintas regiones del país”, se lee en el comunicado.

Por último, la empresa comunicó que viene suministrando la información correspondiente y colaborando estrechamente con la Policía Nacional para viabilizar la identificación y pronta captura de los autores del ataque.