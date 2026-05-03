Resumen

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El cese de operaciones de Spirit Airlines generó acciones de supervisión en Perú. El Indecopi informó que viene identificando los vuelos que podrían verse afectados y que mantendrá vigilancia para que los pasajeros reciban información clara y oportuna por parte de la aerolínea, en resguardo de sus derechos como consumidores.

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