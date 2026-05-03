El cese de operaciones de Spirit Airlines generó acciones de supervisión en Perú. El Indecopi informó que viene identificando los vuelos que podrían verse afectados y que mantendrá vigilancia para que los pasajeros reciban información clara y oportuna por parte de la aerolínea, en resguardo de sus derechos como consumidores.
El cese de operaciones de Spirit Airlines generó acciones de supervisión en Perú. El Indecopi informó que viene identificando los vuelos que podrían verse afectados y que mantendrá vigilancia para que los pasajeros reciban información clara y oportuna por parte de la aerolínea, en resguardo de sus derechos como consumidores.
La entidad recordó que los usuarios pueden canalizar consultas o presentar reclamos a través de su servicio de WhatsApp Aeropuerto habilitado las 24 horas al 985197624.
En paralelo, distintas aerolíneas comenzaron a activar medidas para atender a los pasajeros impactados. LATAM Airlines anunció la puesta en marcha de un plan de protección que contempla alternativas de viaje sin cobro de tarifa aérea, sujetas a disponibilidad, para quienes tengan vuelos de retorno afectados entre el 02 y el 16 de mayo. La compañía indicó que los detalles del proceso se encuentran disponibles en sus canales oficiales.
A su vez, Avianca comunicó que facilitará el retorno de pasajeros mediante su red de rutas y asientos disponibles. La aerolínea precisó que estas opciones estarán dirigidas principalmente a viajeros que ya iniciaron sus trayectos y enfrenten dificultades para regresar.
El cierre de Spirit Airlines se produjo luego de que la empresa no lograra concretar un acuerdo de rescate por US$ 500 millones. La compañía, con sede en Florida, operaba rutas entre Estados Unidos, el Caribe y diversos destinos en América Latina, incluidos Perú, México y Costa Rica.
Tras el anuncio, el gobierno de Estados Unidos informó que coordina con aerolíneas para mitigar el impacto en pasajeros y trabajadores. El secretario de Transporte, Sean Duffy, señaló que se vienen articulando alternativas de viaje con distintas compañías.
En ese marco, aerolíneas como United, Delta, JetBlue y Southwest ofrecen tarifas especiales para pasajeros que necesiten reprogramar sus vuelos. Asimismo, American Airlines y Delta aplican precios reducidos en rutas con mayor demanda, mientras Allegiant congeló tarifas en trayectos coincidentes y Frontier anunció descuentos de hasta 50% en su red por un periodo determinado.
Las medidas también incluyen acciones orientadas a los trabajadores de Spirit Airlines, como facilidades de traslado y apoyo para su reinserción laboral.