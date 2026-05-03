El cese de operaciones de Spirit Airlines generó acciones de supervisión en Perú. El Indecopi informó que viene identificando los vuelos que podrían verse afectados y que mantendrá vigilancia para que los pasajeros reciban información clara y oportuna por parte de la aerolínea, en resguardo de sus derechos como consumidores.

La entidad recordó que los usuarios pueden canalizar consultas o presentar reclamos a través de su servicio de WhatsApp Aeropuerto habilitado las 24 horas al 985197624.

En paralelo, distintas aerolíneas comenzaron a activar medidas para atender a los pasajeros impactados. LATAM Airlines anunció la puesta en marcha de un plan de protección que contempla alternativas de viaje sin cobro de tarifa aérea, sujetas a disponibilidad, para quienes tengan vuelos de retorno afectados entre el 02 y el 16 de mayo. La compañía indicó que los detalles del proceso se encuentran disponibles en sus canales oficiales.

A su vez, Avianca comunicó que facilitará el retorno de pasajeros mediante su red de rutas y asientos disponibles. La aerolínea precisó que estas opciones estarán dirigidas principalmente a viajeros que ya iniciaron sus trayectos y enfrenten dificultades para regresar.

El cierre de Spirit Airlines se produjo luego de que la empresa no lograra concretar un acuerdo de rescate por US$ 500 millones. La compañía, con sede en Florida, operaba rutas entre Estados Unidos, el Caribe y diversos destinos en América Latina, incluidos Perú, México y Costa Rica.

Tras el anuncio, el gobierno de Estados Unidos informó que coordina con aerolíneas para mitigar el impacto en pasajeros y trabajadores. El secretario de Transporte, Sean Duffy, señaló que se vienen articulando alternativas de viaje con distintas compañías.

En ese marco, aerolíneas como United, Delta, JetBlue y Southwest ofrecen tarifas especiales para pasajeros que necesiten reprogramar sus vuelos. Asimismo, American Airlines y Delta aplican precios reducidos en rutas con mayor demanda, mientras Allegiant congeló tarifas en trayectos coincidentes y Frontier anunció descuentos de hasta 50% en su red por un periodo determinado.

Las medidas también incluyen acciones orientadas a los trabajadores de Spirit Airlines, como facilidades de traslado y apoyo para su reinserción laboral.