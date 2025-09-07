Los movimientos emprendidos hacia el extranjero por parte de cada ciudadano peruano, hoy deben quedar siempre certificados y constatados en el pasaporte electrónico ordinario que emite la Superintendencia Nacional de Migraciones desde junio de 2016. A propósito de este importante documento de viaje, resulta importante destacar la nueva información que brinda dicha entidad de Gobierno, siendo los nuevos horarios para tramitarlo aquellos mediante los cuales tienes la chance de encontrar citas disponibles, y terminar obteniéndola en tan solo unas horas.

ESTOS SON LOS NUEVOS HORARIOS QUE HABILITA MIGRACIONES PARA TRAMITAR EL PASAPORTE ELECTRÓNICO EN LIMA Y CALLAO

A nivel nacional, hoy los peruanos tienen la chance de tramitar la obtención del pasaporte electrónico que emite Migraciones desde hace 9 años, y presencialmente llevar a cabo gestión por la cual ahora figuran nuevos horarios de atención habilitados.

En ese sentido, la información brindada por dicha entidad de Gobierno, y entorno a la aplicación de citas también, reviste de suma importancia para quienes necesiten renovar tan importante documento de viaje debiendo considerar además la ejecución de pago previo actualizado.

Con respecto a ello, te compartimos a continuación el listado de nuevos horarios y sedes que hacia setiembre 2025 habilita Migraciones para la obtención de pasaporte electrónico en Lima Metropolitana y Callao:

Agencia de Atención al Ciudadano Surco

- Jockey Plaza

De lunes a sábado de 8.30 a.m. a 8.30 p.m. / Domingos de 8.30 a.m. a 1 p.m.

Centro MAC Lima Norte

- Mallplaza Comas

De lunes a viernes de 8.30 a.m. a 5 p.m. / Sábados de 8.30 a. m. a 1 p.m.

Migracentro Primavera

- Real Plaza Primavera

De lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. / Sábados de 8 a.m. a 1 p.m.

Centro MAC Lima Este

- Mall Aventura Santa Anita

De lunes a viernes de 8.30 a.m. a 5 p.m. / Sábados de 8:30 a.m. a 1 p.m.

Centro MAC Lima Sur

- Open Plaza Atocongo

De lunes a viernes de 8.30 a.m. a 5 p.m. / Sábados de 8.30 a.m. a 1 p.m.

Nuevos horarios habilita Migraciones para la obtención de pasaporte electrónico en sedes de Lima y Callao. (Fuente: El Peruano)

Centro MAC Ventanilla

- Ex Zona Comercial Ventanilla

De lunes a viernes de 8.30 a.m. a 5 p.m. / Sábados de 8.30 a.m. a 1 p.m.

Centro MAC Callao

- Mallplaza Bellavista

De lunes a viernes de 8.30 a.m. a 5 p.m.

Sábados de 8.30 a.m. a 1 p.m.

Migracentro Purucuchuco

- Real Plaza Puruchuco

De lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. / Sábados de 8 a.m. a 1 p.m.

Migracentro Vila María

- Real Plaza Villa María

De lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. / Sábados de 8 a.m. a 1 p.m.

Cabe resaltar según lo precisa la Superintendencia Nacional de Migraciones, que para este mes de setiembre 2025, figuran habilitadas un total de 100 mil citas solamente reservadas desde página web oficial o presencialmente luego de haber realizado reembolso como requisito obligatorio.

ESTOS REQUISITOS SON LOS QUE DEBES CUMPLIR PARA OBTENER EL PASAPORTE ELECTRÓNICO EN PERÚ

Actualmente, el único documento de viaje vigente y válido para salir o entrar al Perú es el pasaporte electrónico, también denominado como Biométrico que desde el 7 de julio de 2016, Migraciones se encarga de expedirlo, y cuando se modifique el TUPA, pasará a actualizarse junto a las nuevas características.

Teniendo en cuenta la nueva vigencia ascendente a los 10 años y el costo superior en 21% a los 98.60 soles actuales, pasamos a compartirte los requisitos gracias a información compartida por el Gobierno:

Documento Nacional de Identidad (DNI) en buen estado y sin configurar multas electorales.

- DOCUMENTOS REQUERIDOS POR CASOS ESPECIALES

Declaración Jurada de Pérdida o Robo de Pasaporte .

. Las Personas Con Discapacidad (PCD) pueden estar representadas mediante una copia simple del documento que lo acredite, y carta poder emitida por notario público.

Con respecto al voucher de pago por el pasaporte electrónico en Perú, recuerda que forma parte, también, del listado de documentos que deben presentarse de manera presencial, y solamente en estos lugares hacerlo efectivo:

1- Monto actual por emisión de documento con vigencia de 10 años

S/120.90

2- Realiza pago físico en agencias del Banco de la Nación (BN), agentes Multired o mediante Págalo.pe colocando el mismo código 01810.

¿CÓMO OBTENER EL PASAPORTE ELECTRÓNICO QUE EMITE MIGRACIONES A NIVEL NACIONAL?

Habiendo efectuado el pago correspondiente en el BN, y recibido la constancia, el ciudadano solicitante debe iniciar con el trámite para obtener el pasaporte electrónico de manera presencial, y teniendo en consideración la programación de la cita generada virtualmente.

Ingresando a Cita en Migraciones continúa con el procedimiento y realiza la consulta acerca de la sede más cercana a tu domicilio verificando las que figuran operativas en el horario de lunes a viernes de 12 a 4 de la tarde.

El usuario tiene la alternativa, además, de escoger entre llevar a cabo el trámite en una de las 16 oficinas activas de la entidad a nivel nacional o también en cualquiera de los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) situados en ciudades como Arequipa, Cajamarca, entre otras, pulsando “Continuar” a fin de verificar si todavía existen entrevistas para emisión disponibles.

Tras agendar la cita para obtener pasaporte electrónico, acércate con DNI en mano, constancia de pago o captura de pantalla si lo realizaste en Págalo.pe, y asimismo la cara descubierta para la obligatoria toma fotográfica.

De acuerdo a las normas internacionales para identificación biométrica, el ciudadano o residente peruano que esté tramitando dicho documento de viaje no debe usar gafas, prendas en la cabeza o piercings en el rostro.

Finalmente, Migraciones, y si todo avanza en orden, procederá a entregar el pasaporte electrónico cuya vigencia asciende a los 10 años, el mismo día de realizado el trámite, pero si no pudiste recogerlo de manera inmediata, recuerda que dispones indefectiblemente de hasta 2 meses (60 días) para recogerlo en la sede donde lo llevaste a cabo.