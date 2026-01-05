La Asociación Automotriz del Perú (AAP) advirtió que una reciente decisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha generado un serio problema en la entrega de placas para motocicletas y trimotos nuevas. Ello debido a que el sector decidió retrasar hasta noviembre de 2026 la entrada en vigencia de las nuevas placas de siete dígitos con chip.

Esto obligará a volver, de manera temporal, a las placas antiguas de seis dígitos. Sin embargo, esa producción ya había sido detenida y reactivarla tomará, como mínimo, 16 semanas.

Mientras tanto, no habrá placas disponibles para las motos y mototaxis nuevas que ingresen al mercado, lo que podría dejar sin actividad a miles de personas que dependen de estos vehículos para trabajar y moverse.

Según la AAP, la decisión se tomó sin coordinar con el sector y rompe los acuerdos previos. Además, implica costos adicionales y retrasos para toda la cadena de producción y distribución.

“Esta situación puede afectar a más de 150 mil usuarios y sus familias. Podría provocar un colapso en el sector”, señaló Jaime Graña, gerente general de la AAP.

Piden reunión urgente

La AAP ha solicitado al MTC una reunión inmediata para proponer alternativas que permitan evitar mayores perjuicios económicos y sociales, manteniendo las mismas tarifas y garantizando la continuidad del servicio.

Graña advirtió que volver a un sistema antiguo “genera un retraso artificial de al menos cuatro meses”, afectando a personas que necesitan su vehículo para trabajar o emprender un negocio.

“Esta decisión unilateral del MTC es un golpe durísimo para el sector, pero sobre todo para los ciudadanos. Con estas medidas nos exigen volver inmediatamente a un sistema obsoleto, generando un retraso artificial de, como mínimo, 16 semanas que perjudicará directamente a decenas de miles de familias que esperan su motocicleta o trimoto para trabajar, movilizarse o para su negocio. La población no puede aceptar esta situación”, detalló Graña.

n.