En pleno estado de emergencia, dos menores de edad fueron asesinados de al menos 20 balazos en la urbanización Santa Elizabeth, calle Unión, zona de Huáscar, distrito de San Juan de Lurigancho (SJL). El crimen ocurrió al promediar las 2 y 30 de la madrugada de hoy, lunes 5 de enero.

Medios indicaron que los jóvenes, de 16 y 17 años, se encontraban conversando en la vía pública cuando sujetos desconocidos los sorprendieron y dispararon a quema ropa.

Las víctimas fueron llevadas al hospital de Canto Grande, sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas fallecieron. Al lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) para cercar la zona y comenzar con las investigaciones de rigor.

La familia desconocen si los fallecidos estaban involucrados en alguna disputa por cobro de cupos o extorsión. Las cámaras de seguridad de una bodega serán de utilidad para identificar a los responsables.

Cabe señalar que este hecho no fue el único acto violento registrado durante la madrugada en el sector de Huáscar. Un joven mototaxista también fue victimado por sicarios en circunstancias que aún son desconocidas. Su esposa exige justicia a las autoridades.

Cifras de asesinatos 2025

De acuerdo con cifras del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) durante 2025 se registraron más de 2 mil homicidios a nivel nacional. Los asesinatos de 2025 superan todos los registros desde 2017, cuando se contabilizaron 678 casos.

La violencia se concentró especialmente en Lima Metropolitana y Callao, donde los distritos de San Martín de Porres, Puente Piedra, San Juan de Miraflores, Villa el Salvador, Ate, El Agustino, Cercado de Lima y San Juan de Lurigancho reportaron los mayores índices.