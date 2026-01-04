La Fiscalía solicitó comparecencia con restricciones y el pago de una caución de S/ 20 mil para Benjamín Rojas (31), conductor de un camión de caudales investigado por la muerte de un menor de dos años, quien falleció tras ser atropellado el pasado 31 de diciembre de 2025 en el emporio comercial de Gamarra, en el distrito de La Victoria.

El Ministerio Público investiga al chofer por el presunto delito de homicidio culposo y solicitó, entre las restricciones, que no se ausente de su lugar de residencia y que acuda a firmar cada 30 días ante el juzgado correspondiente. Asimismo, la Segunda Fiscalía Penal Provincial de Flagrancia de Lima Centro dispuso el embargo en forma de inscripción del camión blindado involucrado en el accidente como parte de la formalización del caso.

Además, la Fiscalía solicitó incorporar como tercero civil responsable a la empresa propietaria del vehículo, con el objetivo de que asuma el pago de una eventual reparación civil a favor de los familiares del menor fallecido.

Durante las diligencias preliminares, el Ministerio Público concluyó que la conducta imprudente del peatón menor de edad habría sido el factor determinante del accidente, al haberse colocado en la trayectoria del camión tras salir intempestivamente desde detrás de un automóvil estacionado en el jirón San Cristóbal. No obstante, también se identificó como factor contributivo que el conductor no haya eliminado los riesgos en el entorno de seguridad del vehículo en una zona de alto tránsito peatonal.

Solicitan comparecencia con restricciones para chofer implicado en fatal accidente en La Victoria. (Foto: GEC)

Como parte de la investigación, se dispuso la toma de declaraciones del acompañante y del copiloto del camión, así como el levantamiento del reporte GPS, el análisis de las grabaciones internas y externas de la unidad y la realización de pericias de daños, entre otras diligencias orientadas a esclarecer lo ocurrido.

Por su parte, la empresa Hermes, propietaria del camión blindado, expresó su pesar por el fallecimiento del menor. A través de su representante legal, Vicente Amable, señaló que la compañía ha brindado asistencia y soporte a la familia desde el primer momento y reafirmó su compromiso de colaborar con las autoridades durante el proceso de investigación.

Conductor de camión de caudales afronta investigación por muerte de niño en emporio de Gamarra. (Foto: GEC)

El abogado indicó que la tragedia ha conmocionado a toda la organización y aseguró que la empresa actuará con responsabilidad y transparencia, respetando el debido proceso y evitando decisiones laborales apresuradas. Finalmente, Hermes reiteró sus condolencias públicas a los familiares de la víctima y su disposición a contribuir con todos los procedimientos legales y administrativos necesarios.

