Fiscalía pide restricciones para chofer acusado de atropellar a menor en Gamarra. (Foto: GEC)
Fiscalía pide restricciones para chofer acusado de atropellar a menor en Gamarra. (Foto: GEC)
Redacción EC
Redacción EC

La solicitó comparecencia con restricciones y el pago de una caución de S/ 20 mil para Benjamín Rojas (31), , quien falleció tras ser atropellado el pasado 31 de diciembre de 2025 en el emporio comercial de Gamarra, en el distrito de La Victoria.

LEE: Liberan a detenidos tras choque de trenes en Cusco y cuestionan falta de respuesta de empresas ante presuntas negligencias

El Ministerio Público investiga al chofer por el presunto delito de homicidio culposo y solicitó, entre las restricciones, que no se ausente de su lugar de residencia y que acuda a firmar cada 30 días ante el juzgado correspondiente. Asimismo, la Segunda Fiscalía Penal Provincial de Flagrancia de Lima Centro dispuso el embargo en forma de inscripción del camión blindado involucrado en el accidente como parte de la formalización del caso.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

Además, la Fiscalía solicitó incorporar como tercero civil responsable a la empresa propietaria del vehículo, con el objetivo de que asuma el pago de una eventual reparación civil a favor de los familiares del menor fallecido.

Durante las diligencias preliminares, el concluyó que la conducta imprudente del peatón menor de edad habría sido el factor determinante del accidente, al haberse colocado en la trayectoria del camión tras salir intempestivamente desde detrás de un automóvil estacionado en el jirón San Cristóbal. No obstante, también se identificó como factor contributivo que el conductor no haya eliminado los riesgos en el entorno de seguridad del vehículo en una zona de alto tránsito peatonal.

Solicitan comparecencia con restricciones para chofer implicado en fatal accidente en La Victoria. (Foto: GEC)
Solicitan comparecencia con restricciones para chofer implicado en fatal accidente en La Victoria. (Foto: GEC)

Como parte de la investigación, se dispuso la toma de declaraciones del acompañante y del copiloto del camión, así como el levantamiento del reporte GPS, el análisis de las grabaciones internas y externas de la unidad y la realización de pericias de daños, entre otras diligencias orientadas a esclarecer lo ocurrido.

Por su parte, la empresa Hermes, propietaria del camión blindado, expresó su pesar por el fallecimiento del menor. A través de su representante legal, Vicente Amable, señaló que la compañía ha brindado asistencia y soporte a la familia desde el primer momento y reafirmó su compromiso de colaborar con las autoridades durante el proceso de investigación.

Conductor de camión de caudales afronta investigación por muerte de niño en emporio de Gamarra. (Foto: GEC)
Conductor de camión de caudales afronta investigación por muerte de niño en emporio de Gamarra. (Foto: GEC)
MÁS: San Borja: Hallan cuerpo de hombre que habría caído de un edificio

El abogado indicó que la tragedia ha conmocionado a toda la organización y aseguró que la empresa actuará con responsabilidad y transparencia, respetando el debido proceso y evitando decisiones laborales apresuradas. Finalmente, Hermes reiteró sus condolencias públicas a los familiares de la víctima y su disposición a contribuir con todos los procedimientos legales y administrativos necesarios.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC