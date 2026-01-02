Este miércoles 2 de enero, a las 9:52 de la noche, el cuerpo de un hombre sin identificar ha sido hallado, supuestamente fallecido, tras haber caído desde lo alto de un edificio en la calle de Las Letras, en San Borja.

Pese a que se desconoce el pronóstico de la víctima, al lugar arribaron paramédicos y agentes del serenazgo distrital para brindar los primeros auxilios y colaborar con las tareas de rescate.

Nota en desarrollo...