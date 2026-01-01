A través de un comunicado en redes sociales, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) se pronunció tras la fuga de un reo la tarde de hoy, 1 de enero, a las 16:20 horas, del penal de Huánuco.

Se trata de Rolando Gerónimo Mateo, sentenciado por el delito de violación sexual y recluido en el pabellón 3, quién escapó por la modalidad de escalamiento.

El INPE precisó que el incidente se registró en la zona que abarca los pabellones del 1 al 4, desde donde el interno logró huir por el torreón N.º 11. Añadió que la vigilancia externa de los torreones y del área conocida como “tierra de nadie” está bajo responsabilidad de la Policía Nacional del Perú, a través de la Sección de Seguridad de Penales (SECSEPEN) de Potracancha.

La institución señaló que a las 14:00 horas se cubrieron y relevaron los torreones T2, T4, T6, T7 y T9, mientras que los puestos T1, T3, T5, T8, T10, T11 y T12 quedaron sin personal policial. Justamente en el torreón 11 se produjo la fuga.

Ministerio Público investigará la fuga

Las autoridades penitenciarias informaron de inmediato a la Policía Nacional del Perú para que se activaran las labores de búsqueda y recaptura. También notificaron al Ministerio Público, a fin de iniciar las investigaciones y definir las responsabilidades penales que correspondan.