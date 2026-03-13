Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Un sismo de magnitud 4.0 se registró la mañana de hoy viernes 13 de marzo en Huánuco, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
Un sismo de magnitud 4.0 se registró la mañana de hoy viernes 13 de marzo en Huánuco, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
De acuerdo con el reporte de esa entidad, el temblor ocurrió a las 06:12:42 a. m. y su epicentro se localizó a 40 kilómetros al noroeste de Aucayacu, Leoncio Prado.
Asimismo, detalló que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 137km kilómetros en Huánuco.
REPORTE SÍSMICO— Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) March 13, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0139
Fecha y Hora Local: 13/03/2026 06:12:42
Magnitud: 4.0
Profundidad: 137km
Latitud: -8.73
Longitud: -75.82
Referencia: 40 km al NE de Aucayacu, Leoncio Prado - Huánucohttps://t.co/YJHbu3yLzm
A nivel mundial, el Perú es uno de los países de mayor potencial sísmico debido a que forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, región donde la tierra libera más del 85% de la energía acumulada en su interior debido a los procesos de convección del manto.
Mochila de emergencia ante sismos
La mochila debe contener también artículos que servirán para la atención de alguna emergencia como cuerdas para una buena inmovilización y mantas para cuidar los cambios térmicos que sufran los bebés.
Asimismo, toallas higiénicas, bolsas plásticas de basura se pueden usar también en caso falten gasas y de improvisadas sábanas (previo llenado con periódicos) para luchar contra el frío, respectivamente.
¿Y para las mascotas?
- Agua y comida: lo más importante. Intenta tener al menos dos botellas con agua exclusivas para tu mascota y también un par de bolsas o latas de comida. Sería ideal que el alimento elegido tenga “abre fácil”. Fíjate que las fechas de vencimiento sean lo más extensas posibles.
- Correa: una mascota puede ponerse nerviosa durante la emergencia, por eso es importante contar con una correa adicional dentro de la mochila para asegurarnos que nuestra mascota no correrá o escapará. Es muy común que durante las emergencia, las mascotas se extravían.
- Manta: esta servirá para proteger a nuestra mascota del frío y abrigarla en las horas próximas a la emergencia.
- Plato para comida: es importante incluir un plato de comida pequeño o hasta un táper de plástico en la mochila de emergencia para poner el alimento y el agua de tu mascota.
- Un juguete: puede servir para llamar su atención y hacer que vuelva a nuestro lado si es que se alejó en algún momento presa del nerviosismo de la emergencia.
- Medicamentos: si nuestra mascota sufre de alguna enfermedad y está medicada, es importante tener suministros extras de sus medicinas que suele tomar para administrarlas en caso de emergencia.
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.