Defensa Civil e Indeci no reportaron heridos ni fallecidos tras el sismo. Foto: IGP
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 4.0 se registró la mañana de hoy viernes 13 de marzo en Huánuco, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

