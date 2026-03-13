Un sismo de magnitud 4.0 se registró la mañana de hoy viernes 13 de marzo en Huánuco, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el reporte de esa entidad, el temblor ocurrió a las 06:12:42 a. m. y su epicentro se localizó a 40 kilómetros al noroeste de Aucayacu, Leoncio Prado.

Asimismo, detalló que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 137km kilómetros en Huánuco.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0139

Fecha y Hora Local: 13/03/2026 06:12:42

Magnitud: 4.0

Profundidad: 137km

Latitud: -8.73

Longitud: -75.82

Referencia: 40 km al NE de Aucayacu, Leoncio Prado - Huánucohttps://t.co/YJHbu3yLzm — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) March 13, 2026

A nivel mundial, el Perú es uno de los países de mayor potencial sísmico debido a que forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, región donde la tierra libera más del 85% de la energía acumulada en su interior debido a los procesos de convección del manto.

Mochila de emergencia ante sismos

La mochila debe contener también artículos que servirán para la atención de alguna emergencia como cuerdas para una buena inmovilización y mantas para cuidar los cambios térmicos que sufran los bebés.

Asimismo, toallas higiénicas, bolsas plásticas de basura se pueden usar también en caso falten gasas y de improvisadas sábanas (previo llenado con periódicos) para luchar contra el frío, respectivamente.

¿Y para las mascotas?