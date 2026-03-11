Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Parque de las Leyendas lamenta la muerte de su querida osa de anteojos. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Parque de las Leyendas informó este martes el fallecimiento de “Estrella”, su emblemática oso de anteojos, que durante 27 años fue uno de los animales más representativos y queridos del zoológico limeño. La noticia fue difundida a través de los canales oficiales del recinto, donde se destacó el rol que cumplió en la educación y sensibilización sobre la conservación de la fauna silvestre.

