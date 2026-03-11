El Parque de las Leyendas informó este martes el fallecimiento de “Estrella”, su emblemática oso de anteojos, que durante 27 años fue uno de los animales más representativos y queridos del zoológico limeño. La noticia fue difundida a través de los canales oficiales del recinto, donde se destacó el rol que cumplió en la educación y sensibilización sobre la conservación de la fauna silvestre.

“Con mucha tristeza despedimos a nuestra querida osa de anteojos, quien partió a los 27 años. Su presencia nos regaló momentos inolvidables y permitió educar, inspirar y fortalecer nuestro compromiso con la conservación de esta emblemática especie ”, señaló la institución en una publicación acompañada por una imagen del animal.

A lo largo de su permanencia en el zoológico, Estrella se convirtió en uno de los principales atractivos del recinto y en un referente educativo para miles de visitantes. Escolares, familias y turistas pudieron conocer de cerca a esta especie andina, considerada símbolo de la biodiversidad del país.

Fallece “Estrella”, la osa de anteojos que acompañó por 27 años al Parque de las Leyendas. (Foto: Andina)

El deceso de la osa marca el cierre de una etapa para el zoológico, que la albergó desde temprana edad y fue testigo de cómo se transformó en un ícono del parque. Según destacó la institución, su historia permitió acercar al público a la importancia de proteger a las especies vulnerables y preservar los ecosistemas naturales.

En el mismo mensaje, el parque recordó que la vida del animal deja una enseñanza sobre la necesidad de respetar y cuidar la fauna silvestre. “Su vida nos recuerda la importancia de proteger a las especies que comparten nuestro planeta. ¡Siempre te recordaremos, Estrella!” , añadió el comunicado.

Tras difundirse la noticia, decenas de usuarios expresaron su pesar en las redes sociales del parque. Algunos recordaron las visitas que realizaron durante su infancia o junto a sus familias.

VIDEO RECOMENDADO

Accidente fatal en provincia Gran Chimú, La Libertad: maniobra riesgosa causa muerte de padre y hija de 3 años, arrastrados por río Chimú. Madre sobrevivió. Mujer de 18 años rescatada con lesiones leves tras horas de búsqueda. Puente dañado desde febrero por camión, usado por falta de rutas alternas.

SOBRE EL AUTOR