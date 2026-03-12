Resumen

Un bus de transporte público se incendió en la Vía de Evitamiento, a la altura de Puente Nuevo, en El Agustino. ( Foto: Josep Angeles / @ photo.gec )
Por Redacción EC

Un bus de transporte público se incendió la mañana de este jueves 12 de marzo en la Vía de Evitamiento, a la altura de Puente Nuevo, en el distrito de El Agustino. El siniestro generó alarma entre los vecinos y conductores que transitaban por la zona, quienes no dudaron en pedir ayuda para atender la emergencia.

