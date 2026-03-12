Un bus de transporte público se incendió la mañana de este jueves 12 de marzo en la Vía de Evitamiento, a la altura de Puente Nuevo, en el distrito de El Agustino. El siniestro generó alarma entre los vecinos y conductores que transitaban por la zona, quienes no dudaron en pedir ayuda para atender la emergencia.

La unidad afectada pertenecería a la empresa de transportes Simón Bolívar S.A. (Etsibosa). Según los primeros reportes, el vehículo se encontraba detenido en las inmediaciones de Puente Nuevo, uno de los principales puntos de conexión entre El Agustino y San Juan de Lurigancho, cuando comenzó el incendio.

Según el Cuerpo General de Bomberos, quienes acudieron al lugar para controlar la situación y evitar que el fuego se extendiera, el origen del incendio habría sido una fuga de gas de la unidad de transporte público.

Un bus de transporte público se incendió en la Vía de Evitamiento, a la altura de Puente Nuevo, en El Agustino. ( Foto: Josep Angeles / @ photo.gec )

Sin embargo, las causas del incendio aún no han sido confirmadas oficialmente. Algunos vecinos señalaron a RPP que antes del siniestro observaron a personas sospechosas cerca de la unidad, por lo que no se descarta que el hecho esté relacionado con un posible ataque de extorsionadores.

Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron a la zona para acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes.

Afortunadamente, el incidente no dejó personas heridas, aunque sí generó preocupación entre transportistas y vecinos, quienes piden mejorar las medidas de seguridad en la zona.